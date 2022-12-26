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حادث مروري مروّع بإيران يُسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص

نقل 13 جريحاً إلى المستشفيات المحلية القريبة من موقع الحادث

أسفر حادث طريق في جنوب غرب إيران، عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص اليوم السبت.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، بأن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة تقل عمالاً على طريق يربط مدينة خرمشهر في الأهواز بمحافظة خوزستان.

ومن بين القتلى سائق الشاحنة وتسعة عمال من الحافلة الصغيرة، بينما كانت ثلاث سيارات أخرى خلف الحافلة واصطدمت ببعضها بعضاً، فيما نُقل 13 جريحاً إلى المستشفيات المحلية القريبة من موقع الحادث حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتشهد الطرقات في إيران بانتظامٍ مثل هذه الحوادث المتسلسلة، إذ قُتل 14 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال، في حادث سير بمارس الماضي.

وتمتلك إيران واحداً من أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم، مع نحو 17 ألف حالة وفاة سنوياً.

ويرجع خبراء هذه الخسائر الفادحة، إلى التجاهل الواسع لقوانين المرور، والمركبات غير الآمنة، وخدمات الطوارئ غير الكافية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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حادث مروري مروّع بإيران يُسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص
سبق

أسفر حادث طريق في جنوب غرب إيران، عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص اليوم السبت.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، بأن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة تقل عمالاً على طريق يربط مدينة خرمشهر في الأهواز بمحافظة خوزستان.

ومن بين القتلى سائق الشاحنة وتسعة عمال من الحافلة الصغيرة، بينما كانت ثلاث سيارات أخرى خلف الحافلة واصطدمت ببعضها بعضاً، فيما نُقل 13 جريحاً إلى المستشفيات المحلية القريبة من موقع الحادث حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتشهد الطرقات في إيران بانتظامٍ مثل هذه الحوادث المتسلسلة، إذ قُتل 14 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال، في حادث سير بمارس الماضي.

وتمتلك إيران واحداً من أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم، مع نحو 17 ألف حالة وفاة سنوياً.

ويرجع خبراء هذه الخسائر الفادحة، إلى التجاهل الواسع لقوانين المرور، والمركبات غير الآمنة، وخدمات الطوارئ غير الكافية.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
12:59 PM

حادث مروري مروّع بإيران يُسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص

نقل 13 جريحاً إلى المستشفيات المحلية القريبة من موقع الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفر حادث طريق في جنوب غرب إيران، عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص اليوم السبت.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، بأن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة تقل عمالاً على طريق يربط مدينة خرمشهر في الأهواز بمحافظة خوزستان.

ومن بين القتلى سائق الشاحنة وتسعة عمال من الحافلة الصغيرة، بينما كانت ثلاث سيارات أخرى خلف الحافلة واصطدمت ببعضها بعضاً، فيما نُقل 13 جريحاً إلى المستشفيات المحلية القريبة من موقع الحادث حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتشهد الطرقات في إيران بانتظامٍ مثل هذه الحوادث المتسلسلة، إذ قُتل 14 شخصا، من بينهم ثمانية أطفال، في حادث سير بمارس الماضي.

وتمتلك إيران واحداً من أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم، مع نحو 17 ألف حالة وفاة سنوياً.

ويرجع خبراء هذه الخسائر الفادحة، إلى التجاهل الواسع لقوانين المرور، والمركبات غير الآمنة، وخدمات الطوارئ غير الكافية.

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