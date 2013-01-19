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3 ملايين تأشيرة عمرة في 130 يوماً.. تعرف على "مؤشر العمرة الأسبوعي"

يكشف أعداد القادمين والمغادرين بعد استكمال المناسك ووسائل النقل والجنسيات

سجلت الإحصاءات التراكمية، إصدار 3,024,272 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 11 جمادى الأولى لهذا العام، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 2,561,541 معتمرًا، في حين وصل عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 399,479 معتمرًا، منهم 277,372 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 122,107 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,162,062 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك، بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يدخل شهره الخامس ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,288,789 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 257,266 معتمرًا، وسجل وصول 15,486 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت وبالترتيب: باكستان 681,392، تليها إندونيسيا 447,450، بعدها الهند 306,470، ثم اليمن 146,067، وماليزيا خامسًا 142,290 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: الجزائر 92,752، تركيا 86,925، مصر 85,438، بنجلاديش 63,131، الإمارات العربية المتحدة 62,927 معتمرًا.


ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية

يُذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 9,983 موظفاً، منهم 8,259 من الذكور، و1,724 من الإناث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 ملايين تأشيرة عمرة في 130 يوماً.. تعرف على "مؤشر العمرة الأسبوعي"
سبق

سجلت الإحصاءات التراكمية، إصدار 3,024,272 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 11 جمادى الأولى لهذا العام، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 2,561,541 معتمرًا، في حين وصل عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 399,479 معتمرًا، منهم 277,372 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 122,107 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,162,062 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك، بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يدخل شهره الخامس ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,288,789 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 257,266 معتمرًا، وسجل وصول 15,486 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت وبالترتيب: باكستان 681,392، تليها إندونيسيا 447,450، بعدها الهند 306,470، ثم اليمن 146,067، وماليزيا خامسًا 142,290 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: الجزائر 92,752، تركيا 86,925، مصر 85,438، بنجلاديش 63,131، الإمارات العربية المتحدة 62,927 معتمرًا.


ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية

يُذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 9,983 موظفاً، منهم 8,259 من الذكور، و1,724 من الإناث.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
07:36 PM

3 ملايين تأشيرة عمرة في 130 يوماً.. تعرف على "مؤشر العمرة الأسبوعي"

يكشف أعداد القادمين والمغادرين بعد استكمال المناسك ووسائل النقل والجنسيات

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حمد الفراج - الرياض
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سجلت الإحصاءات التراكمية، إصدار 3,024,272 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 11 جمادى الأولى لهذا العام، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 2,561,541 معتمرًا، في حين وصل عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 399,479 معتمرًا، منهم 277,372 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 122,107 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,162,062 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك، بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يدخل شهره الخامس ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,288,789 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 257,266 معتمرًا، وسجل وصول 15,486 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت وبالترتيب: باكستان 681,392، تليها إندونيسيا 447,450، بعدها الهند 306,470، ثم اليمن 146,067، وماليزيا خامسًا 142,290 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: الجزائر 92,752، تركيا 86,925، مصر 85,438، بنجلاديش 63,131، الإمارات العربية المتحدة 62,927 معتمرًا.


ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية

يُذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 9,983 موظفاً، منهم 8,259 من الذكور، و1,724 من الإناث.

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