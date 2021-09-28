الصين تسجّل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البر الرئيس سجّل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، يوم الإثنين، ارتفاعاً من 27 إصابة في اليوم السابق.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس 96081، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
الصين تسجّل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-28
ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البر الرئيس سجّل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، يوم الإثنين، ارتفاعاً من 27 إصابة في اليوم السابق.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس 96081، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.
28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:36 AM
الصين تسجّل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البر الرئيس سجّل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، يوم الإثنين، ارتفاعاً من 27 إصابة في اليوم السابق.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس 96081، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.