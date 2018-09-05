"جستر جدة" تعقد اجتماعها التأسيسي الأول

تكريم إدارة جستر الغربية السابقة

عقد اليوم الاجتماع التأسيسي الأول للجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة"، بحضور المدير التنفيذي في جستر جدة الدكتور نايف الزارع، ونائب المدير التنفيذي في جستر جدة الدكتور عبدالناصر الحسيني، والمدير التنفيذي السابق في جستر الغربية محمد الحارثي، وعدد من أعضاء "جستر جدة".

وألقى الدكتور نايف الزارع، خلال افتتاحه أعمال الاجتماع كلمة، شكر فيها المدير التنفيذي السابق في جستر الغربية محمد الحارثي، وممثلي إدارته على جهودهم السابقة في خدمة الجمعية، وعلى حضورهم واهتمامهم بالخطوة التطويرية والتأسيسية التي أقرها مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة مؤخراً، والمتمثلة في تغيير مسمى "جستر الغربية" إلى "جستر جدة"، وإعادة هيكلة اللجان وتقسيمها بما يتماشى مع الهيكلة الجديدة للجمعية، كما وجه شكره وتقديره للحضور.

وشدد "الزارع" على أهمية الالتزام بما تم خلال الاجتماع بما يتوافق مع أهمية المرحلة الحديثة الحالية للجمعية، موضحاً أنه تم إعادة هيكلة لجان جستر جدة من خلال استحداث لجان جديدة وتوزيع أعضاء جدد عليها حسب رغبة الأعضاء.

وأشار إلى أن عدد اللجان بلغ ثماني لجان وهي كالتالي: الإدارية والمالية، العلاقات العامة والإعلام والشراكات، التطوير والتدريب، الاستشارات والدعم الأسري، البحوث والمجلة والنشر العلمي، تنظيم الأنشطة والفعاليات.

من جهة أخرى، كرم الدكتور نايف الزارع والدكتور عبدالناصر الحسيني إدارة جستر الغربية السابقة (المدير التنفيذي محمد الحارثي، والمسؤول الإعلامي ماجد البقمي، ومسؤول العلاقات العامة والشراكات نايف الغامدي، وعضو اللجنة الإعلامية منال الجعيد، ومسؤولة الاستشارات والدعم الأسري نبيلة العبيدي، وعضو لجنة الأنشطة والفعاليات شروق السبيعي).