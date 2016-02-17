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بعد 25 عاماً.. موسم الرياض يعيد "عبدالله السدحان" للمسرح بـ"مهب البيت"

عبر عروض تبدأ في التاسعة مساء على مسرح بكر الشدي.. والتذكرة بـ110 ريالات

أعاد موسم الرياض الفنان عبدالله السدحان إلى المسرح مجدداً؛ بعد أن غاب عنه 25 سنة؛ وذلك في مسرحية "أبومساعد في مهب البيت"، من تأليف عبدالعزيز المدهش، وإخراج ناصر البلوشي؛ حيث يستمر العرض المسرحي لمدة 5 أيام ابتداءً من الأربعاء المقبل 23 فبراير إلى الأحد 27 الشهر نفسه.

وتحكي المسرحية قصة "أبومساعد" وهو رجل ثري يعيش مع أسرته في استقرار وتناغم إلى أن يحدث ما لم يكن في الحسبان بمرضه الذي يغيّر مصير الأسرة ويبقى التساؤل: هل يتغلب "أبومساعد" على المتاعب التي تلاحق أسرته؟

وتبدأ عروض المسرحية الساعة 09:00م على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، على أن يبدأ السعر شامل الضريبة من 110 ريالات.

ودعت الجهة المنظمة للفعالية الراغبين في حضورها إلى حجز التذاكر عبر الرابط الآتي: ‪https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/1245/abu-musaed-blown-home.

يُذكر أنه بحسب شروط وأحكام إصدار التذاكر يمنع دخول الأطفال ممن هم أقل من 7 سنوات، ودخول الطعام والمشروبات والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة في كل الأوقات والوصول قبل موعد العرض بـ30 دقيقة، والجلوس في المقعد الصحيح، والإقرار والالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام.

كما يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان، ويوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الإنترنت، كما يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة، وللجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر في رأي الجهة المنظمة مخالفًا.

موسم الرياض عبدالله السدحان مسرحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 25 عاماً.. موسم الرياض يعيد "عبدالله السدحان" للمسرح بـ"مهب البيت"
سبق

أعاد موسم الرياض الفنان عبدالله السدحان إلى المسرح مجدداً؛ بعد أن غاب عنه 25 سنة؛ وذلك في مسرحية "أبومساعد في مهب البيت"، من تأليف عبدالعزيز المدهش، وإخراج ناصر البلوشي؛ حيث يستمر العرض المسرحي لمدة 5 أيام ابتداءً من الأربعاء المقبل 23 فبراير إلى الأحد 27 الشهر نفسه.

وتحكي المسرحية قصة "أبومساعد" وهو رجل ثري يعيش مع أسرته في استقرار وتناغم إلى أن يحدث ما لم يكن في الحسبان بمرضه الذي يغيّر مصير الأسرة ويبقى التساؤل: هل يتغلب "أبومساعد" على المتاعب التي تلاحق أسرته؟

وتبدأ عروض المسرحية الساعة 09:00م على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، على أن يبدأ السعر شامل الضريبة من 110 ريالات.

ودعت الجهة المنظمة للفعالية الراغبين في حضورها إلى حجز التذاكر عبر الرابط الآتي: ‪https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/1245/abu-musaed-blown-home.

يُذكر أنه بحسب شروط وأحكام إصدار التذاكر يمنع دخول الأطفال ممن هم أقل من 7 سنوات، ودخول الطعام والمشروبات والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة في كل الأوقات والوصول قبل موعد العرض بـ30 دقيقة، والجلوس في المقعد الصحيح، والإقرار والالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام.

كما يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان، ويوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الإنترنت، كما يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة، وللجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر في رأي الجهة المنظمة مخالفًا.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
12:30 PM

بعد 25 عاماً.. موسم الرياض يعيد "عبدالله السدحان" للمسرح بـ"مهب البيت"

عبر عروض تبدأ في التاسعة مساء على مسرح بكر الشدي.. والتذكرة بـ110 ريالات

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عبدالحكيم شار - الرياض
4
4,809

أعاد موسم الرياض الفنان عبدالله السدحان إلى المسرح مجدداً؛ بعد أن غاب عنه 25 سنة؛ وذلك في مسرحية "أبومساعد في مهب البيت"، من تأليف عبدالعزيز المدهش، وإخراج ناصر البلوشي؛ حيث يستمر العرض المسرحي لمدة 5 أيام ابتداءً من الأربعاء المقبل 23 فبراير إلى الأحد 27 الشهر نفسه.

وتحكي المسرحية قصة "أبومساعد" وهو رجل ثري يعيش مع أسرته في استقرار وتناغم إلى أن يحدث ما لم يكن في الحسبان بمرضه الذي يغيّر مصير الأسرة ويبقى التساؤل: هل يتغلب "أبومساعد" على المتاعب التي تلاحق أسرته؟

وتبدأ عروض المسرحية الساعة 09:00م على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، على أن يبدأ السعر شامل الضريبة من 110 ريالات.

ودعت الجهة المنظمة للفعالية الراغبين في حضورها إلى حجز التذاكر عبر الرابط الآتي: ‪https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/1245/abu-musaed-blown-home.

يُذكر أنه بحسب شروط وأحكام إصدار التذاكر يمنع دخول الأطفال ممن هم أقل من 7 سنوات، ودخول الطعام والمشروبات والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة في كل الأوقات والوصول قبل موعد العرض بـ30 دقيقة، والجلوس في المقعد الصحيح، والإقرار والالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام.

كما يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان، ويوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الإنترنت، كما يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة، وللجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر في رأي الجهة المنظمة مخالفًا.

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