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"التعاون الإسلامي" تدين وترفض قرار البرازيل افتتاح مكتب تجاري في القدس

قالت: يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها افتتاح البرازيل مكتباً تجارياً لها في القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478 الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

كما أعربت المنظمة عن أسفها البالغ لقيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي، والمساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعتها، في الوقت نفسه، إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تشكّل انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي، ودعماً لسياساته غير القانونية الهادفة للمساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البرازيل والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

منظمة التعاون الإسلامي البرازيل مكتب تجاري القدس المحتلة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين وترفض قرار البرازيل افتتاح مكتب تجاري في القدس
سبق

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها افتتاح البرازيل مكتباً تجارياً لها في القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478 الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

كما أعربت المنظمة عن أسفها البالغ لقيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي، والمساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعتها، في الوقت نفسه، إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تشكّل انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي، ودعماً لسياساته غير القانونية الهادفة للمساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البرازيل والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
06:45 PM

"التعاون الإسلامي" تدين وترفض قرار البرازيل افتتاح مكتب تجاري في القدس

قالت: يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها افتتاح البرازيل مكتباً تجارياً لها في القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478 الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

كما أعربت المنظمة عن أسفها البالغ لقيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي، والمساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعتها، في الوقت نفسه، إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تشكّل انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي، ودعماً لسياساته غير القانونية الهادفة للمساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البرازيل والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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