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ابتلع "مغناطيس ألعاب".. جراحة عاجلة تنقذ طفلًا بولادة مكة

حضر للمستشفى وهو يعاني آلامًا في البطن واستفراغًا متكررًا

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة طفل غير سعودي يبلغ من العمر سنتين، ابتلع أربع حبات من "مغناطيس ألعاب الأطفال" في المنزل.

وأوضح قائد الفريق الطبي الدكتور تركي رشاد، أن الطفل قد ابتلع المغناطيس وحضر إلى قسم حوادث الأطفال في اليوم التالي أي بعد 24 ساعة وهو يشكو من آلام في البطن واستفراغ متكرر، وعند معاينته من قِبَل الفريق الطبي لقسم جراحة الأطفال (الدكتور عمر عبدالهادي، والدكتور إبراهيم السلمي)، إضافة إلى عمل الأشعة والفحوصات اللازمة؛ تَبَيّن وجود أجسام غريبة صغيرة الحجم في أسفل البطن.

وفي سياق متصل، أبان الدكتور"تركي رشاد" أنه من خلال الفحص تَبَيّن أيضًا وجود علامات التهاب وانتفاخ في الأمعاء، نتج عنه الاستفراغ المستمر لدى الطفل؛ مما أدى إلى إجراء عملية عاجلة للمريض والتأكد من وجود خمس ثقوب في الأمعاء.

وتم بحمد الله استخراج المغناطيس من الأمعاء، وإنقاذ حياة الطفل، وهو الآن تحت الرعاية الطبية اللازمة.

ونوّه الدكتور "تركي رشاد" بخطورة إحضار مثل هذه الألعاب للأطفال؛ مؤكدًا أن تأخر اكتشافها وعلاجها في حال ابتلعها الطفل قد يودي بحياته لا قدر الله.

من جهته، أشار المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، إلى أن هذه العملية سابقة في نجاحها؛ مثمنًا جهود الفريق الطبي المكون من قسم جراحة الأطفال والتخدير وقسم العمليات وقسم الأشعة.

واعتبر "المالكي" أن هذا الإنجاز يُعد مفخرة لأهالي مكة، وكل ذلك بفضل من الله ثم بفضل الإمكانات التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة المقدسة لخدمة المواطنين وزوار بيت الله الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابتلع "مغناطيس ألعاب".. جراحة عاجلة تنقذ طفلًا بولادة مكة
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة طفل غير سعودي يبلغ من العمر سنتين، ابتلع أربع حبات من "مغناطيس ألعاب الأطفال" في المنزل.

وأوضح قائد الفريق الطبي الدكتور تركي رشاد، أن الطفل قد ابتلع المغناطيس وحضر إلى قسم حوادث الأطفال في اليوم التالي أي بعد 24 ساعة وهو يشكو من آلام في البطن واستفراغ متكرر، وعند معاينته من قِبَل الفريق الطبي لقسم جراحة الأطفال (الدكتور عمر عبدالهادي، والدكتور إبراهيم السلمي)، إضافة إلى عمل الأشعة والفحوصات اللازمة؛ تَبَيّن وجود أجسام غريبة صغيرة الحجم في أسفل البطن.

وفي سياق متصل، أبان الدكتور"تركي رشاد" أنه من خلال الفحص تَبَيّن أيضًا وجود علامات التهاب وانتفاخ في الأمعاء، نتج عنه الاستفراغ المستمر لدى الطفل؛ مما أدى إلى إجراء عملية عاجلة للمريض والتأكد من وجود خمس ثقوب في الأمعاء.

وتم بحمد الله استخراج المغناطيس من الأمعاء، وإنقاذ حياة الطفل، وهو الآن تحت الرعاية الطبية اللازمة.

ونوّه الدكتور "تركي رشاد" بخطورة إحضار مثل هذه الألعاب للأطفال؛ مؤكدًا أن تأخر اكتشافها وعلاجها في حال ابتلعها الطفل قد يودي بحياته لا قدر الله.

من جهته، أشار المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، إلى أن هذه العملية سابقة في نجاحها؛ مثمنًا جهود الفريق الطبي المكون من قسم جراحة الأطفال والتخدير وقسم العمليات وقسم الأشعة.

واعتبر "المالكي" أن هذا الإنجاز يُعد مفخرة لأهالي مكة، وكل ذلك بفضل من الله ثم بفضل الإمكانات التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة المقدسة لخدمة المواطنين وزوار بيت الله الحرام.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:26 AM

ابتلع "مغناطيس ألعاب".. جراحة عاجلة تنقذ طفلًا بولادة مكة

حضر للمستشفى وهو يعاني آلامًا في البطن واستفراغًا متكررًا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة طفل غير سعودي يبلغ من العمر سنتين، ابتلع أربع حبات من "مغناطيس ألعاب الأطفال" في المنزل.

وأوضح قائد الفريق الطبي الدكتور تركي رشاد، أن الطفل قد ابتلع المغناطيس وحضر إلى قسم حوادث الأطفال في اليوم التالي أي بعد 24 ساعة وهو يشكو من آلام في البطن واستفراغ متكرر، وعند معاينته من قِبَل الفريق الطبي لقسم جراحة الأطفال (الدكتور عمر عبدالهادي، والدكتور إبراهيم السلمي)، إضافة إلى عمل الأشعة والفحوصات اللازمة؛ تَبَيّن وجود أجسام غريبة صغيرة الحجم في أسفل البطن.

وفي سياق متصل، أبان الدكتور"تركي رشاد" أنه من خلال الفحص تَبَيّن أيضًا وجود علامات التهاب وانتفاخ في الأمعاء، نتج عنه الاستفراغ المستمر لدى الطفل؛ مما أدى إلى إجراء عملية عاجلة للمريض والتأكد من وجود خمس ثقوب في الأمعاء.

وتم بحمد الله استخراج المغناطيس من الأمعاء، وإنقاذ حياة الطفل، وهو الآن تحت الرعاية الطبية اللازمة.

ونوّه الدكتور "تركي رشاد" بخطورة إحضار مثل هذه الألعاب للأطفال؛ مؤكدًا أن تأخر اكتشافها وعلاجها في حال ابتلعها الطفل قد يودي بحياته لا قدر الله.

من جهته، أشار المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، إلى أن هذه العملية سابقة في نجاحها؛ مثمنًا جهود الفريق الطبي المكون من قسم جراحة الأطفال والتخدير وقسم العمليات وقسم الأشعة.

واعتبر "المالكي" أن هذا الإنجاز يُعد مفخرة لأهالي مكة، وكل ذلك بفضل من الله ثم بفضل الإمكانات التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة المقدسة لخدمة المواطنين وزوار بيت الله الحرام.

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