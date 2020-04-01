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أمانة جازان تنفذ جولات رقابية وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية

ضمن مبادرة القطاع البلدي كخط دفاع أول للحد من تفشي فيروس كورونا، نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات، وبمشاركة فرع وزارة التجارة بالمنطقة، وفرع الهلال الأحمر السعودي، مساء اليوم، جولات رقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات وتوفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية.

شملت الجولة عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية بالمنطقة؛ لمتابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، وغلق المحلات المخالفة للأنظمة.

ووجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين، مبيناً أن هذه الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية الموجهة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة تكثيف الرقابة الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبتوجيه وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل؛ لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

جازان أمانة جازان الهلال الأحمر المنشآت الغذائية المراكز التجارية فيروس كورونا الجديد

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أمانة جازان تنفذ جولات رقابية وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية
سبق

ضمن مبادرة القطاع البلدي كخط دفاع أول للحد من تفشي فيروس كورونا، نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات، وبمشاركة فرع وزارة التجارة بالمنطقة، وفرع الهلال الأحمر السعودي، مساء اليوم، جولات رقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات وتوفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية.

شملت الجولة عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية بالمنطقة؛ لمتابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، وغلق المحلات المخالفة للأنظمة.

ووجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين، مبيناً أن هذه الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية الموجهة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة تكثيف الرقابة الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبتوجيه وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل؛ لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
10:04 PM

أمانة جازان تنفذ جولات رقابية وتؤكد على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية

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فهد كاملي - جازان
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ضمن مبادرة القطاع البلدي كخط دفاع أول للحد من تفشي فيروس كورونا، نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات، وبمشاركة فرع وزارة التجارة بالمنطقة، وفرع الهلال الأحمر السعودي، مساء اليوم، جولات رقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات وتوفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية.

شملت الجولة عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية بالمنطقة؛ لمتابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، وغلق المحلات المخالفة للأنظمة.

ووجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها المرتبطة، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين، مبيناً أن هذه الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية الموجهة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة تكثيف الرقابة الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبتوجيه وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل؛ لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

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