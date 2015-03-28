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وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 30 موقعاً حول المملكة

ضمن "نأتي إليك".. تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين

تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 30 موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في محافظة المويه لمدة أسبوع، فيما تقدم خدماتها للرجال في محافظتي الكامل، وميسان لمدة يومين لكل منهما، ومركز قيا لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها يوم غدٍ للرجال في مركز أبوراكة لمدة يوم واحد، وفي مقر مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في فرع وزارة النقل، ويوم الأربعاء في أمانة محافظة جدة تستمر لمدة يومين لكل منهما، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد.

وفي منطقة عسير، بدأت الوحدة المتنقلة اليوم تقديم خدماتها للرجال في فرع البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها في محافظة بارق ومركز الحريضة بمحافظة رجال ألمع، ومركز صدر وائلة لمدة يومين لكل موقع، ويوم غدٍ تقدم الخدمة في مستشفى خميس مشيط، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء القادم في مقر بلدية محافظة بارق لمدة يوم واحد لكل منهما، بينما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مقر مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مدينة أبها وتستمر لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال في دار الرعاية الاجتماعية بمدينة بريدة وتستمر لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في مجمع علي الجفالي للرعاية والتأهيل في محافظة عنيزة وتستمر لمدة يومين، بينما تقدم الخدمة في مستشفى الصحة النفسية في بريدة وجمعية عنيزة للخدمات الإنسانية لمدة يوم واحد لكل منها، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية، وللرجال في مركز التأهيل الشامل في بريدة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة المدينة المنورة تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة لمدة يوم واحد، ويوم غدٍ تقوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز الهرارة ومركز الأكحل، وذلك لمدة ثلاثة أيام لكل موقع.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مقر الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لمدة يومين لكل منهما.


وفي منطقة الباحة بدأت اليوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في مستشفى النقاهة ومركز العلاج الطبيعي بمنطقة الباحة لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة الجوف بدأت الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز خوعاء لمدة أسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 30 موقعاً حول المملكة
سبق

تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 30 موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في محافظة المويه لمدة أسبوع، فيما تقدم خدماتها للرجال في محافظتي الكامل، وميسان لمدة يومين لكل منهما، ومركز قيا لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها يوم غدٍ للرجال في مركز أبوراكة لمدة يوم واحد، وفي مقر مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في فرع وزارة النقل، ويوم الأربعاء في أمانة محافظة جدة تستمر لمدة يومين لكل منهما، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد.

وفي منطقة عسير، بدأت الوحدة المتنقلة اليوم تقديم خدماتها للرجال في فرع البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها في محافظة بارق ومركز الحريضة بمحافظة رجال ألمع، ومركز صدر وائلة لمدة يومين لكل موقع، ويوم غدٍ تقدم الخدمة في مستشفى خميس مشيط، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء القادم في مقر بلدية محافظة بارق لمدة يوم واحد لكل منهما، بينما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مقر مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مدينة أبها وتستمر لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال في دار الرعاية الاجتماعية بمدينة بريدة وتستمر لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في مجمع علي الجفالي للرعاية والتأهيل في محافظة عنيزة وتستمر لمدة يومين، بينما تقدم الخدمة في مستشفى الصحة النفسية في بريدة وجمعية عنيزة للخدمات الإنسانية لمدة يوم واحد لكل منها، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية، وللرجال في مركز التأهيل الشامل في بريدة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة المدينة المنورة تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة لمدة يوم واحد، ويوم غدٍ تقوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز الهرارة ومركز الأكحل، وذلك لمدة ثلاثة أيام لكل موقع.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مقر الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لمدة يومين لكل منهما.


وفي منطقة الباحة بدأت اليوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في مستشفى النقاهة ومركز العلاج الطبيعي بمنطقة الباحة لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة الجوف بدأت الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز خوعاء لمدة أسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
03:17 PM

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 30 موقعاً حول المملكة

ضمن "نأتي إليك".. تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 30 موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في محافظة المويه لمدة أسبوع، فيما تقدم خدماتها للرجال في محافظتي الكامل، وميسان لمدة يومين لكل منهما، ومركز قيا لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها يوم غدٍ للرجال في مركز أبوراكة لمدة يوم واحد، وفي مقر مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في فرع وزارة النقل، ويوم الأربعاء في أمانة محافظة جدة تستمر لمدة يومين لكل منهما، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد.

وفي منطقة عسير، بدأت الوحدة المتنقلة اليوم تقديم خدماتها للرجال في فرع البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها في محافظة بارق ومركز الحريضة بمحافظة رجال ألمع، ومركز صدر وائلة لمدة يومين لكل موقع، ويوم غدٍ تقدم الخدمة في مستشفى خميس مشيط، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء القادم في مقر بلدية محافظة بارق لمدة يوم واحد لكل منهما، بينما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مقر مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مدينة أبها وتستمر لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال في دار الرعاية الاجتماعية بمدينة بريدة وتستمر لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في مجمع علي الجفالي للرعاية والتأهيل في محافظة عنيزة وتستمر لمدة يومين، بينما تقدم الخدمة في مستشفى الصحة النفسية في بريدة وجمعية عنيزة للخدمات الإنسانية لمدة يوم واحد لكل منها، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية، وللرجال في مركز التأهيل الشامل في بريدة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة المدينة المنورة تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة لمدة يوم واحد، ويوم غدٍ تقوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز الهرارة ومركز الأكحل، وذلك لمدة ثلاثة أيام لكل موقع.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مقر الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لمدة يومين لكل منهما.


وفي منطقة الباحة بدأت اليوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في مستشفى النقاهة ومركز العلاج الطبيعي بمنطقة الباحة لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة الجوف بدأت الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز خوعاء لمدة أسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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