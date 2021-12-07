النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة جدة تعزز الأنسنة بـ 4 مسارات جديدة لرياضة المشي

في إطار تطوير الخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة

كشفت أمانة محافظة جدة عن جهودها في أنسنة المدينة عبر تنفيذ أربعة مشاريع جديدة لمسارات رياضة المشي في جنوب وشرق وشمال المحافظة بإجمالي أطوال يصل إلى 6430 متراً وبتكلفة إجمالية تبلغ 33 مليونًا و220 ألف ريال، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة أن في مقدمة مشاريع مسارات المشي الجاري تنفيذها ممشى القرينية جنوب جدة بطول 2400 متر, متضمناً مساراً للدراجات بطول 4000 متر، فيما يشتمل المشروع على منطقة ألعاب أطفال وساحات عامة ومسطحات خضراء ودورات مياه رجال ونساء ومواقف وأكشاك ونادٍ رياضي.

وأضافت أن حي الحرازات يشهد تنفيذ ممشى بطول 1155 متراً مع تخصيص مسار للدراجات بطول 1375 متراً، كما يضم المشروع زراعة أشجار ظل ومسطحات خضراء ونادٍ رياضي ومواقف ولوحات إرشادية.
وأشارت إلى استمرار العمل في تنفيذ ممشى آخر بحي الحمدانية على طريق الحرمين شمال شرق المحافظة بطول 1875 متراً وعرض 15 متراً، فيما يشهد حي الياقوت شمال جدة تجهيز موقع ومسار رابع لرياضة المشي بطول ألف متر، متضمناً منطقة ألعاب أطفال وساحات عامة ونادٍ رياضي ومسطحات خضراء ودورات مياه رجال ونساء ومواقف ولوحات إرشادية.

جدير بالذكر أن أمانة جدة حرصت على تطوير عدد من المشاريع التي تسهم في أنسنة المدينة وتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، وجعلها ضمن خططها وأهدافها لخدمة السكان في أنحاء المحافظة، حيث نفذت الأمانة تباعاً مشاريع لمسارات رياضة المشي للسكان في أنحاء المدينة، بلغ عددها حتى الآن 23 ممشى، وتخطت أطوالها حاجز 50 ألف متر، جرى تنفيذها وفق أعلى المواصفات، وزودت بالخدمات والمرافق اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة جدة تعزز الأنسنة بـ 4 مسارات جديدة لرياضة المشي
سبق

كشفت أمانة محافظة جدة عن جهودها في أنسنة المدينة عبر تنفيذ أربعة مشاريع جديدة لمسارات رياضة المشي في جنوب وشرق وشمال المحافظة بإجمالي أطوال يصل إلى 6430 متراً وبتكلفة إجمالية تبلغ 33 مليونًا و220 ألف ريال، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة أن في مقدمة مشاريع مسارات المشي الجاري تنفيذها ممشى القرينية جنوب جدة بطول 2400 متر, متضمناً مساراً للدراجات بطول 4000 متر، فيما يشتمل المشروع على منطقة ألعاب أطفال وساحات عامة ومسطحات خضراء ودورات مياه رجال ونساء ومواقف وأكشاك ونادٍ رياضي.

وأضافت أن حي الحرازات يشهد تنفيذ ممشى بطول 1155 متراً مع تخصيص مسار للدراجات بطول 1375 متراً، كما يضم المشروع زراعة أشجار ظل ومسطحات خضراء ونادٍ رياضي ومواقف ولوحات إرشادية.
وأشارت إلى استمرار العمل في تنفيذ ممشى آخر بحي الحمدانية على طريق الحرمين شمال شرق المحافظة بطول 1875 متراً وعرض 15 متراً، فيما يشهد حي الياقوت شمال جدة تجهيز موقع ومسار رابع لرياضة المشي بطول ألف متر، متضمناً منطقة ألعاب أطفال وساحات عامة ونادٍ رياضي ومسطحات خضراء ودورات مياه رجال ونساء ومواقف ولوحات إرشادية.

جدير بالذكر أن أمانة جدة حرصت على تطوير عدد من المشاريع التي تسهم في أنسنة المدينة وتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، وجعلها ضمن خططها وأهدافها لخدمة السكان في أنحاء المحافظة، حيث نفذت الأمانة تباعاً مشاريع لمسارات رياضة المشي للسكان في أنحاء المدينة، بلغ عددها حتى الآن 23 ممشى، وتخطت أطوالها حاجز 50 ألف متر، جرى تنفيذها وفق أعلى المواصفات، وزودت بالخدمات والمرافق اللازمة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
02:12 PM

أمانة جدة تعزز الأنسنة بـ 4 مسارات جديدة لرياضة المشي

في إطار تطوير الخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
807

كشفت أمانة محافظة جدة عن جهودها في أنسنة المدينة عبر تنفيذ أربعة مشاريع جديدة لمسارات رياضة المشي في جنوب وشرق وشمال المحافظة بإجمالي أطوال يصل إلى 6430 متراً وبتكلفة إجمالية تبلغ 33 مليونًا و220 ألف ريال، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة أن في مقدمة مشاريع مسارات المشي الجاري تنفيذها ممشى القرينية جنوب جدة بطول 2400 متر, متضمناً مساراً للدراجات بطول 4000 متر، فيما يشتمل المشروع على منطقة ألعاب أطفال وساحات عامة ومسطحات خضراء ودورات مياه رجال ونساء ومواقف وأكشاك ونادٍ رياضي.

وأضافت أن حي الحرازات يشهد تنفيذ ممشى بطول 1155 متراً مع تخصيص مسار للدراجات بطول 1375 متراً، كما يضم المشروع زراعة أشجار ظل ومسطحات خضراء ونادٍ رياضي ومواقف ولوحات إرشادية.
وأشارت إلى استمرار العمل في تنفيذ ممشى آخر بحي الحمدانية على طريق الحرمين شمال شرق المحافظة بطول 1875 متراً وعرض 15 متراً، فيما يشهد حي الياقوت شمال جدة تجهيز موقع ومسار رابع لرياضة المشي بطول ألف متر، متضمناً منطقة ألعاب أطفال وساحات عامة ونادٍ رياضي ومسطحات خضراء ودورات مياه رجال ونساء ومواقف ولوحات إرشادية.

جدير بالذكر أن أمانة جدة حرصت على تطوير عدد من المشاريع التي تسهم في أنسنة المدينة وتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، وجعلها ضمن خططها وأهدافها لخدمة السكان في أنحاء المحافظة، حيث نفذت الأمانة تباعاً مشاريع لمسارات رياضة المشي للسكان في أنحاء المدينة، بلغ عددها حتى الآن 23 ممشى، وتخطت أطوالها حاجز 50 ألف متر، جرى تنفيذها وفق أعلى المواصفات، وزودت بالخدمات والمرافق اللازمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,296
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,587
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,343
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,358

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة