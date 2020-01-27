شاهد.. النيران تشتعل في الطائرة الأمريكية المحطمة في أفغانستان

مخصصة للاتصالات في ساحات المعارك

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة محترقة في منطقة تغطيها الثلوج في أفغانستان، مشيرة إلى أنها تابعة لسلاح الجو الأميركي.

وذكرت الحسابات أن الطائرة من طراز E-11A ورقمها 11-9358، وأنها مخصصة للاتصالات في ساحات المعارك وتحطمت في ولاية غزنة وسط البلاد.

وظهرت الطائرة جاثمة فوق الثلوج تشتعل فيها النيران، فيما يحيط بها عدد من الأشخاص.

وأعلنت حركة طالبان في وقت سابق اليوم أن الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان، تابعة للقوات الأميركية، وأنها كانت في مهمة استخبارية.

وأكدت السلطات الأمريكية سقوط الطائرة في منطقة خاضعة بشكل كبير لسيطرة المتمردين.

ونقلت "الحرة" عن مصدر في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" أن قيادة القوات الأميركية في أفغانستان تحقق في الحادث، دون الإشارة إلى أنها أميركية.

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