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هبوط سعر خام "برنت" بعد أنباء توصل الإمارات لتسوية مع "أوبك+"

سيكون لديها خط أساس أعلى لإنتاج النفط عند 3.65 مليون برميل يومياً

هبط سعر نفط برنت دولاراً إلى 75.49 دولار للبرميل بعد حديث مصادر إلى وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن توصل الإمارات العربية المتحدة، لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط مع تحالف أوبك+.

وقالت مصادر: "سيكون لدى الإمارات خط أساس أعلى لإنتاج النفط عند 3.65 مليون برميل يومياً لصفقات النفط المستقبلية".

وقد تعرضت أسعار النفط الخام لضغوط بيع متجددة ليفقد برميل غرب تكساس الوسيط 1.5% على أساس يومي إلى 74.12 دولار. في غضون ذلك، انخفض سعر برميل خام برنت 1.1% إلى 75.49 دولار.

وكان التحالف النفطي (أوبك+) ألغى اجتماعاً كان مقرراً في الخامس من الشهر الحالي؛ لمناقشة اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبر المقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.

ومطلع الشهر الحالي أيد معظم أعضاء "أوبك+" اقتراحًا لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس، وتمديد الاتفاقية الأوسع نطاقًا لإنتاج النفط حتى أواخر عام 2022.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قالت إن من المنتظر أن يرتفع الطلب على النفط 5.4 مليون برميل يومياً في 2021 وثلاثة ملايين برميل يومياً في 2022.

وتوقعت أن تشهد أسواق النفط شحا كبيرا في المعروض إذا ما استمرت حصص إنتاج مجموعة أوبك+ عند مستويات يوليو.

وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط زاد بحسب التقديرات 3.2 مليون برميل يومياً إلى 96.8 مليون برميل يومياً في يونيو، وارتفعت إمدادات النفط العالمية 1.1 مليون برميل يومياً في يونيو إلى 95.6 مليون برميل يومياً مع تراجع تخفيضات إنتاج أوبك+، وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك.

ولفتت الوكالة، في تقرير لها أمس الثلاثاء، إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن الربع الثالث من 2021، سيشهد أكبر سحب من مخزونات النفط الخام فيما لا يقل عن 10 سنوات.

وتابعت: "تشير بيانات أولية لشهر يونيو للولايات المتحدة وأوروبا واليابان أن مخزونات القطاع تراجعت بواقع 21.8 مليون برميل".

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع مخزونات الدول المتقدمة من النفط 18.1 مليون برميل في مايو، و75.8 مليون برميل دون متوسط الفترة من 2016-2020 إلى 2.945 مليار برميل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هبوط سعر خام "برنت" بعد أنباء توصل الإمارات لتسوية مع "أوبك+"
سبق

هبط سعر نفط برنت دولاراً إلى 75.49 دولار للبرميل بعد حديث مصادر إلى وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن توصل الإمارات العربية المتحدة، لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط مع تحالف أوبك+.

وقالت مصادر: "سيكون لدى الإمارات خط أساس أعلى لإنتاج النفط عند 3.65 مليون برميل يومياً لصفقات النفط المستقبلية".

وقد تعرضت أسعار النفط الخام لضغوط بيع متجددة ليفقد برميل غرب تكساس الوسيط 1.5% على أساس يومي إلى 74.12 دولار. في غضون ذلك، انخفض سعر برميل خام برنت 1.1% إلى 75.49 دولار.

وكان التحالف النفطي (أوبك+) ألغى اجتماعاً كان مقرراً في الخامس من الشهر الحالي؛ لمناقشة اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبر المقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.

ومطلع الشهر الحالي أيد معظم أعضاء "أوبك+" اقتراحًا لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس، وتمديد الاتفاقية الأوسع نطاقًا لإنتاج النفط حتى أواخر عام 2022.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قالت إن من المنتظر أن يرتفع الطلب على النفط 5.4 مليون برميل يومياً في 2021 وثلاثة ملايين برميل يومياً في 2022.

وتوقعت أن تشهد أسواق النفط شحا كبيرا في المعروض إذا ما استمرت حصص إنتاج مجموعة أوبك+ عند مستويات يوليو.

وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط زاد بحسب التقديرات 3.2 مليون برميل يومياً إلى 96.8 مليون برميل يومياً في يونيو، وارتفعت إمدادات النفط العالمية 1.1 مليون برميل يومياً في يونيو إلى 95.6 مليون برميل يومياً مع تراجع تخفيضات إنتاج أوبك+، وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك.

ولفتت الوكالة، في تقرير لها أمس الثلاثاء، إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن الربع الثالث من 2021، سيشهد أكبر سحب من مخزونات النفط الخام فيما لا يقل عن 10 سنوات.

وتابعت: "تشير بيانات أولية لشهر يونيو للولايات المتحدة وأوروبا واليابان أن مخزونات القطاع تراجعت بواقع 21.8 مليون برميل".

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع مخزونات الدول المتقدمة من النفط 18.1 مليون برميل في مايو، و75.8 مليون برميل دون متوسط الفترة من 2016-2020 إلى 2.945 مليار برميل.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
02:48 PM

هبوط سعر خام "برنت" بعد أنباء توصل الإمارات لتسوية مع "أوبك+"

سيكون لديها خط أساس أعلى لإنتاج النفط عند 3.65 مليون برميل يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هبط سعر نفط برنت دولاراً إلى 75.49 دولار للبرميل بعد حديث مصادر إلى وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن توصل الإمارات العربية المتحدة، لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط مع تحالف أوبك+.

وقالت مصادر: "سيكون لدى الإمارات خط أساس أعلى لإنتاج النفط عند 3.65 مليون برميل يومياً لصفقات النفط المستقبلية".

وقد تعرضت أسعار النفط الخام لضغوط بيع متجددة ليفقد برميل غرب تكساس الوسيط 1.5% على أساس يومي إلى 74.12 دولار. في غضون ذلك، انخفض سعر برميل خام برنت 1.1% إلى 75.49 دولار.

وكان التحالف النفطي (أوبك+) ألغى اجتماعاً كان مقرراً في الخامس من الشهر الحالي؛ لمناقشة اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبر المقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.

ومطلع الشهر الحالي أيد معظم أعضاء "أوبك+" اقتراحًا لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس، وتمديد الاتفاقية الأوسع نطاقًا لإنتاج النفط حتى أواخر عام 2022.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قالت إن من المنتظر أن يرتفع الطلب على النفط 5.4 مليون برميل يومياً في 2021 وثلاثة ملايين برميل يومياً في 2022.

وتوقعت أن تشهد أسواق النفط شحا كبيرا في المعروض إذا ما استمرت حصص إنتاج مجموعة أوبك+ عند مستويات يوليو.

وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط زاد بحسب التقديرات 3.2 مليون برميل يومياً إلى 96.8 مليون برميل يومياً في يونيو، وارتفعت إمدادات النفط العالمية 1.1 مليون برميل يومياً في يونيو إلى 95.6 مليون برميل يومياً مع تراجع تخفيضات إنتاج أوبك+، وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك.

ولفتت الوكالة، في تقرير لها أمس الثلاثاء، إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن الربع الثالث من 2021، سيشهد أكبر سحب من مخزونات النفط الخام فيما لا يقل عن 10 سنوات.

وتابعت: "تشير بيانات أولية لشهر يونيو للولايات المتحدة وأوروبا واليابان أن مخزونات القطاع تراجعت بواقع 21.8 مليون برميل".

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع مخزونات الدول المتقدمة من النفط 18.1 مليون برميل في مايو، و75.8 مليون برميل دون متوسط الفترة من 2016-2020 إلى 2.945 مليار برميل.

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