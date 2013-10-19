النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترامب يقاضي لجنة بالكونغرس تحقّق في هجوم 6 يناير

قدّموا طلباً غير قانوني للحصول على سجلاته في البيت الأبيض

رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؛ دعوى قضائية على لجنة بمجلس النواب تحقّق في هجوم لأنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من يناير، ودفع بأن أعضاء اللجنة قدّموا طلباً غير قانوني للحصول على سجلاته في البيت الأبيض.

وأكّد ترامب في الدعوى القضائية التي رفعها أمس الإثنين في المحكمة الجزئية في واشنطن، أن المواد التي سعت اللجنة للحصول عليها محمية وفقاً لمبدأ قانوني يُطلَق عليه المزايا التنفيذية يضمن سرية بعض المحادثات في البيت الأبيض.

وقال محامي ترامب، جيسي بينول؛ في الدعوى القضائية "طلبات اللجنة غير مسبوقة فيما يتعلق بحجمها ومداها، وليس لها أي غرض تشريعي مشروع".

وقالت ليز تشيني؛ العضو باللجنة، وهي جمهورية من ولاية وايومنج، وبيني تومسون؛ وهو عضو ديمقراطي باللجنة من ولاية مسيسبي، في بيان، إن ترامب يريد "تأخير وعرقلة " التحقيق.

وأضاف "من الصعب تصور ما هو أكثر أهمية للناس من السعي للحصول على إجابات بشأن هجوم على ديمقراطيتنا ومحاولة إبطال نتيجة انتخابات"، وفقا لرويترز.

وكان المئات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير، في محاولة لعرقلة إعلان المشرعين فوز جو بايدن؛ في انتخابات الرئاسة.

ويواجه أكثر من 600 شخص اتهامات جنائية بسبب دورهم في الاقتحام.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ترامب يقاضي لجنة بالكونغرس تحقّق في هجوم 6 يناير
سبق

رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؛ دعوى قضائية على لجنة بمجلس النواب تحقّق في هجوم لأنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من يناير، ودفع بأن أعضاء اللجنة قدّموا طلباً غير قانوني للحصول على سجلاته في البيت الأبيض.

وأكّد ترامب في الدعوى القضائية التي رفعها أمس الإثنين في المحكمة الجزئية في واشنطن، أن المواد التي سعت اللجنة للحصول عليها محمية وفقاً لمبدأ قانوني يُطلَق عليه المزايا التنفيذية يضمن سرية بعض المحادثات في البيت الأبيض.

وقال محامي ترامب، جيسي بينول؛ في الدعوى القضائية "طلبات اللجنة غير مسبوقة فيما يتعلق بحجمها ومداها، وليس لها أي غرض تشريعي مشروع".

وقالت ليز تشيني؛ العضو باللجنة، وهي جمهورية من ولاية وايومنج، وبيني تومسون؛ وهو عضو ديمقراطي باللجنة من ولاية مسيسبي، في بيان، إن ترامب يريد "تأخير وعرقلة " التحقيق.

وأضاف "من الصعب تصور ما هو أكثر أهمية للناس من السعي للحصول على إجابات بشأن هجوم على ديمقراطيتنا ومحاولة إبطال نتيجة انتخابات"، وفقا لرويترز.

وكان المئات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير، في محاولة لعرقلة إعلان المشرعين فوز جو بايدن؛ في انتخابات الرئاسة.

ويواجه أكثر من 600 شخص اتهامات جنائية بسبب دورهم في الاقتحام.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
08:58 AM

ترامب يقاضي لجنة بالكونغرس تحقّق في هجوم 6 يناير

قدّموا طلباً غير قانوني للحصول على سجلاته في البيت الأبيض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,925

رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؛ دعوى قضائية على لجنة بمجلس النواب تحقّق في هجوم لأنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من يناير، ودفع بأن أعضاء اللجنة قدّموا طلباً غير قانوني للحصول على سجلاته في البيت الأبيض.

وأكّد ترامب في الدعوى القضائية التي رفعها أمس الإثنين في المحكمة الجزئية في واشنطن، أن المواد التي سعت اللجنة للحصول عليها محمية وفقاً لمبدأ قانوني يُطلَق عليه المزايا التنفيذية يضمن سرية بعض المحادثات في البيت الأبيض.

وقال محامي ترامب، جيسي بينول؛ في الدعوى القضائية "طلبات اللجنة غير مسبوقة فيما يتعلق بحجمها ومداها، وليس لها أي غرض تشريعي مشروع".

وقالت ليز تشيني؛ العضو باللجنة، وهي جمهورية من ولاية وايومنج، وبيني تومسون؛ وهو عضو ديمقراطي باللجنة من ولاية مسيسبي، في بيان، إن ترامب يريد "تأخير وعرقلة " التحقيق.

وأضاف "من الصعب تصور ما هو أكثر أهمية للناس من السعي للحصول على إجابات بشأن هجوم على ديمقراطيتنا ومحاولة إبطال نتيجة انتخابات"، وفقا لرويترز.

وكان المئات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير، في محاولة لعرقلة إعلان المشرعين فوز جو بايدن؛ في انتخابات الرئاسة.

ويواجه أكثر من 600 شخص اتهامات جنائية بسبب دورهم في الاقتحام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,630
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,950
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة