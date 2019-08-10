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مهام متطوّعي الدفاع المدني بجبل الرحمة.. أروع الأمثلة لخدمة الحجيج

يساعدون المرضى والمصابين وكبار السن وحالات ضربات الشمس والإسعافات

ينتشر العديد من متطوعي الدفاع المدني في ساحات جبل الرحمة؛ لتقديم عدة مهام رئيسية من أجل راحة الحجيج أثناء تأديتهم مناسكهم؛ وذلك في إطار الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

ويكمن عمل الشباب المتطوعين الذين يضربون أروع الأمثلة؛ حيث يعملون بالمجان ضمن صفوف المديرية العامة للدفاع المدني، في عدة مهام رئيسية تتمثل في مساعدة الحجاج من المرضى والمصابين وكبار السن، وحالات ضربات الشمس، والإسعافات الميدانية، ونقلهم إلى مستشفيات المشاعر، إلى جانب ذلك يقدم المتطوعون خدمة إرشاد التائه.

وينتشر عشرات الشباب من المتطوعين في ساحات الجبل؛ للقيام بمهام المساندة لرجال الدفاع المدني خلال مهمة الحج.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهام متطوّعي الدفاع المدني بجبل الرحمة.. أروع الأمثلة لخدمة الحجيج
سبق

ينتشر العديد من متطوعي الدفاع المدني في ساحات جبل الرحمة؛ لتقديم عدة مهام رئيسية من أجل راحة الحجيج أثناء تأديتهم مناسكهم؛ وذلك في إطار الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

ويكمن عمل الشباب المتطوعين الذين يضربون أروع الأمثلة؛ حيث يعملون بالمجان ضمن صفوف المديرية العامة للدفاع المدني، في عدة مهام رئيسية تتمثل في مساعدة الحجاج من المرضى والمصابين وكبار السن، وحالات ضربات الشمس، والإسعافات الميدانية، ونقلهم إلى مستشفيات المشاعر، إلى جانب ذلك يقدم المتطوعون خدمة إرشاد التائه.

وينتشر عشرات الشباب من المتطوعين في ساحات الجبل؛ للقيام بمهام المساندة لرجال الدفاع المدني خلال مهمة الحج.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
12:10 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
02:06 PM

مهام متطوّعي الدفاع المدني بجبل الرحمة.. أروع الأمثلة لخدمة الحجيج

يساعدون المرضى والمصابين وكبار السن وحالات ضربات الشمس والإسعافات

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
2,004

ينتشر العديد من متطوعي الدفاع المدني في ساحات جبل الرحمة؛ لتقديم عدة مهام رئيسية من أجل راحة الحجيج أثناء تأديتهم مناسكهم؛ وذلك في إطار الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

ويكمن عمل الشباب المتطوعين الذين يضربون أروع الأمثلة؛ حيث يعملون بالمجان ضمن صفوف المديرية العامة للدفاع المدني، في عدة مهام رئيسية تتمثل في مساعدة الحجاج من المرضى والمصابين وكبار السن، وحالات ضربات الشمس، والإسعافات الميدانية، ونقلهم إلى مستشفيات المشاعر، إلى جانب ذلك يقدم المتطوعون خدمة إرشاد التائه.

وينتشر عشرات الشباب من المتطوعين في ساحات الجبل؛ للقيام بمهام المساندة لرجال الدفاع المدني خلال مهمة الحج.

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