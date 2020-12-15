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خلايا سرطانية بالأكياس.. "عيّنة مجمّدة" تنقذ حياة مريضة بالطائف

فريق طبي بـ "مجمع فيصل" تدخّل في وقت مناسب بعد إجراء الأشعة

نجح فريق طبي في برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في اجراء عملية لمريضة تبلغ من العمر 47 سنة لديها أكياس على المبيضين الأيمن والأيسر.

هذا وقد أجريت الفحوصات على المريضة؛ حيث اتضح من نتائج أشعة الرنين المغناطيسي أن هناك أجزاءً صلبة في الأكياس، ما يعطى احتمالية وجود ورم سرطاني، كما تم التنسيق مع المختبر لإجراء عملية جراحية واستخدام العيّنة المجمّدة لأول مرة التي تظهر النتائج خلال نصف ساعة بدلاً من استخدام التحليل النسيجي الذي يظهر النتائج خلال 14 يوماً.

وقام الفريق الطبي بإجراء العملية واستخراج الأكياس التي كانت على المبايض وإرسالها إلى قسم المختبر الذي قام بتحليلها عبر العيّنة المجمّدة التي أكدت أن هناك خلايا سرطانية بالأكياس التي تم استخراجها، وبعد ذلك تم استئصال الرحم والمبايض لمنع انتشار الخلايا السرطانية، وإنقاذ حياة المريضة.

يُشار إلى أن مجمع الملك فيصل يعد أكبر مستشفى في المحافظة؛ حيث يحتوي على 800 سرير؛ منها 300 سرير للنساء والولادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلايا سرطانية بالأكياس.. "عيّنة مجمّدة" تنقذ حياة مريضة بالطائف
سبق

نجح فريق طبي في برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في اجراء عملية لمريضة تبلغ من العمر 47 سنة لديها أكياس على المبيضين الأيمن والأيسر.

هذا وقد أجريت الفحوصات على المريضة؛ حيث اتضح من نتائج أشعة الرنين المغناطيسي أن هناك أجزاءً صلبة في الأكياس، ما يعطى احتمالية وجود ورم سرطاني، كما تم التنسيق مع المختبر لإجراء عملية جراحية واستخدام العيّنة المجمّدة لأول مرة التي تظهر النتائج خلال نصف ساعة بدلاً من استخدام التحليل النسيجي الذي يظهر النتائج خلال 14 يوماً.

وقام الفريق الطبي بإجراء العملية واستخراج الأكياس التي كانت على المبايض وإرسالها إلى قسم المختبر الذي قام بتحليلها عبر العيّنة المجمّدة التي أكدت أن هناك خلايا سرطانية بالأكياس التي تم استخراجها، وبعد ذلك تم استئصال الرحم والمبايض لمنع انتشار الخلايا السرطانية، وإنقاذ حياة المريضة.

يُشار إلى أن مجمع الملك فيصل يعد أكبر مستشفى في المحافظة؛ حيث يحتوي على 800 سرير؛ منها 300 سرير للنساء والولادة.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
02:05 PM

خلايا سرطانية بالأكياس.. "عيّنة مجمّدة" تنقذ حياة مريضة بالطائف

فريق طبي بـ "مجمع فيصل" تدخّل في وقت مناسب بعد إجراء الأشعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجح فريق طبي في برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في اجراء عملية لمريضة تبلغ من العمر 47 سنة لديها أكياس على المبيضين الأيمن والأيسر.

هذا وقد أجريت الفحوصات على المريضة؛ حيث اتضح من نتائج أشعة الرنين المغناطيسي أن هناك أجزاءً صلبة في الأكياس، ما يعطى احتمالية وجود ورم سرطاني، كما تم التنسيق مع المختبر لإجراء عملية جراحية واستخدام العيّنة المجمّدة لأول مرة التي تظهر النتائج خلال نصف ساعة بدلاً من استخدام التحليل النسيجي الذي يظهر النتائج خلال 14 يوماً.

وقام الفريق الطبي بإجراء العملية واستخراج الأكياس التي كانت على المبايض وإرسالها إلى قسم المختبر الذي قام بتحليلها عبر العيّنة المجمّدة التي أكدت أن هناك خلايا سرطانية بالأكياس التي تم استخراجها، وبعد ذلك تم استئصال الرحم والمبايض لمنع انتشار الخلايا السرطانية، وإنقاذ حياة المريضة.

يُشار إلى أن مجمع الملك فيصل يعد أكبر مستشفى في المحافظة؛ حيث يحتوي على 800 سرير؛ منها 300 سرير للنساء والولادة.

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