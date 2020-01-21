ميزة ضوضاء سماعة أبل الجديدة تدفع مستخدميها إلى تقديم شكوى

بعد التحديثات الأخيرة التي أجرتها الشركة ظهرت مشكلة في الكفاءة

سجل بعض مستخدمي سماعة أبل اللاسلكية الجديدة AirPods Pro شكاوى لتراجع فاعلية ميزة إلغاء الضوضاء في السماعة، وذلك بعد دفع "أبل" للتحديثات الأخيرة لبرمجيات السماعة.

دفعت شركة أبل اثنين من التحديثات لسماعتها اللاسلكية AirPods Pro منذ انطلاقها رسمياً للمستخدمين، إلا أن أحد هذه التحديثات أدّى إلى ظهور مشكلة في كفاءة ميزة إلغاء الضوضاء التي تعد نقطة التسويق الأولى لهذا الإصدار.

ووفق ما نقله موقع "التقنية بلا حدود" يشير مستخدمو سماعة AirPods Pro، إلى أن كفاءة ميزة إلغاء الضوضاء بدأت بالتراجع بشكل تدريجي بعد التحديثات الأخيرة، وهو ما أكّده موقع Rtings بعد اختبار كفاءة الميزة في 10 من يناير، وأشار الموقع في تقريره إلى أن ميزة عزل الضوضاء انخفضت لمستوى ملحوظ بعد تحديث البرمجيات 2C54.

ويعد تراجع كفاءة وأداء ميزة إلغاء الضوضاء من المشكلات المهمة في سماعة AirPods Pro، نظراً لانطلاق هذا الإصدار بمستوى تسعير أعلى بقيمة 100 دولار لدعم المستخدم بهذه الميزة بشكل خاص.

من جانب آخر، تعمل شركة أبل على تحديث برمجيات سماعتها اللاسلكية AirPods Pro بشكل تلقائي، لذا لا يمكن للمستخدم التحكم في اختيار تثبيت التحديث أو لا.

يُذكر أن شركة أبل لم تقدم تصريحات رسمية حول تراجع كفاءة ميزة إلغاء الضوضاء في سماعة AirPods Pro بعد إطلاق تحديث البرمجيات، إلا أن موقع Verge أكّد أن "أبل" قامت بسحب الإصدار الثابت من 2C54 دون أن تعلن سبباً واضحاً لهذا الإجراء.