بلدية "شرائع مكة" تسحب عربات "الفود ترك" بحجز المركبات

﻿بسبب أنها مخالفة للاشتراطات الصحية وبدون تصاريح

خلا "حجز الشرائع" في مكة المكرمة، تقريبًا، من عربات "الفود ترك"، مساء اليوم، والتي كان الحجز يعجّ بها عقب تنفيذ بلدية الشرائع الفرعية حملة ميدانية.



ووقفت "سبق" ميدانيًّا على حجز الشرائع، ورصدت انطباع عدد من زوار الحجز؛ حيث عبروا عن شكرهم لأمانة العاصمة المقدسة بعد إزالة أغلب عربات "الفود ترك"، بمساندة دوريات الأمن.



وقد بدا الحجز أكبرَ مساحة، وأصبحت حرية الحركة فيه لزوار مهرجان التسوق، وسهّل ذلك عليهم الوصول إلى المهرجان بعد أن كانت عربات "الفود ترك" تشكّل صعوبة عليهم في التحرك بسبب حجم المساحة التي يستخدمونها.



وقال الزوار: إن بعضًا من أصحاب عربات "الفود ترك" وضعوا سياجًا وجلسات خاصة، وسماعات خارجية، إضافة إلى رفع الموسيقى بصوت عالٍ دون مراعاة للمتواجدين حولهم في الموقع.



وقال مصدر بأمانة العاصمة المقدّسة: جميع عربات "الفود ترك" التي تمت مخالفتها وسحبها من الموقع؛ مخالفة للاشتراطات الصحية وبدون تراخيص معتمدة.