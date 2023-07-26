"خميس مشيط" تودّع 3 من شهداء الواجب

المحافظ قدّم التعازي لذوي "القحطاني"

أدى محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ظهر اليوم، صلاة الظهر والصلاة على الشهيد علي سعيد القحطاني في مسجد الأميرة.

ونقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وتعازي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز إلى أسرة الشهيد القحطاني الذي استشهد بالحد الجنوبي في مهمة رسمية.

وقال "بن مشيط": أنقل لكم تعازي القيادة الرشيدة في وفاة ابنكم الذي توفي شهيدًا يؤدي مهامة و واجباته تجاه وطننا الغالي، ونحن جميعًا فداءً لهذا الوطن، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، والعدو مدحور، وجنودنا البواسل رجال الشجاعة هم الدرع الحصين أمام كل الأعداء وكل من تسول له نفسه المساس بهذا الكيان العظيم.

و أثنى أقارب الشهيد على مواقف الدولة الرشيدة وما توليه من عناية تجاه أسر الشهداء، وقالوا: الحمد لله إن ابننا قد ضحى بروحه من أجل الوطن شهيدًا، ونحن جميعًا فداءً لهذا البلد المعطاء، قبلة المسلمين ومهبط الوحي.

وأدى وكيل محافظة خميس مشيط، عبدالله بن علي المالكي، صلاة الظهر اليوم والصلاة على الشهيد ظافر سعد آل سالم بجامع مستشفى القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن دينه ووطنه.

من جهة أخرى، أدى رئيس مركز تندحة سلمان بن سعد آل كاسي يرافقه مدير شرطة تندحة صلاة الظهر والصلاة على الشهيد سعيد بن سعد الشهراني الذي استشهد دفاعًا عن دينه ومليكه ووطنه في جامع المجمع الخيري بتندحة.