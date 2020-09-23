"العبدالعالي": نمر بمرحلة من الأمان ونتوقع المزيد من المكاسب والسيطرة على الجائحة

قال: فحوص كورونا تتم بشكل موسع وسريع.. نحن من أفضل دول العالم في إجرائها

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا، وأن أكثر من 95% تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكداً أننا نمر بمرحلة من الأمان وبإذن الله سنكون في قادم المراحل في مزيد من المكاسب والسيطرة على هذه الجائحة.

وأضاف أنه تم تسجيل 561 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (331359) حالة، من بينها (13004) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1095) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (313786) حالة بإضافة (1102) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4569) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة، "رحمهم الله جميعاً"، لافتا إلى أن الحالات النشطة تواصل هبوطها في الأعداد، ومعظمهم أوضاعهم مستقرة ومطمئنة.

وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها (561) حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 86%، وكبار السن 3%.

فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (6190822) فحصاً مخبرياً دقيقاً، بإضافة (48854) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

"ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

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