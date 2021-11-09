بالصور .. "الغذاء والدواء" تشارك في اجتماع الدورة الـ44 لهيئة الدستور الغذائي

لاستعراض القضايا المتعلقة بمواصفات السلامة وضمان اتباع ممارسات عادلة في التجارة

تشارك المملكة ممثلةً في الهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماع الدورة الـ44 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)، الذي يُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة 3-13 ربيع الآخر 1443هـ الموافق من 8-18 نوفمبر 2021، بحضور رئيس منظمة الصحة العالمية (WHO) ورئيس منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ويرأس وفد المملكة في هذا الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي.



ويناقش الاجتماع، الذي يشارك فيه أكثر من 700 من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمراقبين من الجهات غير الحكومية، عددًا من القضايا المتعلقة بمواصفات سلامة الأغذية وضمان اتباع ممارسات عادلة في تجارة الأغذية، كما يستعرض تقارير لجان التنسيق المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومخرجات اللجان الفنية التابعة لهيئة الدستور الغذائي.



وسيجري خلال الاجتماع اعتماد عدد من المواصفات الدولية التي أعدتها اللجان الفنية التابعة لهيئة الدستور الغذائي لضمان سلامة الغذاء، كذلك الموافقة على القيام بإعداد مواصفات جديدة ضمن أعمال اللجان الفنية لهيئة الدستور الغذائي.



وتسعى "الغذاء والدواء" من خلال مشاركتها في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي إلى الريادة الدولية في مجال المواصفات الغذائية، فقد تم تعيين المملكة في اجتماع الدورة الماضية (43) لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) منسقاً ومستضيفاً للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" الذي يضم 17 دولة، وترأس "الغذاء والدواء" وتشارك في عدد من مجموعات العمل الإلكترونية المعنية بوضع المواصفات الدولية، ولها مشاركات فاعلة للتأثير على المواصفات الدولية بما يخدم سلامة الغذاء ويعزز متطلبات المنتجات الوطنية في المواصفات الدولية لدعم نفاذها على الأسواق العالمية وتيسير التجارة الدولية، وتسعى المملكة أيضاً إلى تطوير أنظمة ومعايير ومواصفات دولية تساعد في رفع القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية بما يؤدي إلى تعزيز الصحة العامة.