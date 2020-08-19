النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان .. 10900 مستفيد من مراكز تأكد

7 مواقع ومحطة فحص الموسع عبر السيارات

استقبلت مراكز تأكد في صحة جازان 10900 مستفيد، لإجراء الفحوص المخبرية لهم للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأبانت أنه تمّت إضافة عدد من المراكز لتنفيذ مبادرة تأكد ليبلغ إجمالي عدد المواقع 7 مواقع، وذلك في كل من: مركز الرعاية الصحية الأولية بقايم الدش، ومركز صحي زبارة صبيا، ومركز صحي حاكمة أبو عريش، ومركز صحي حاكمة الدغارير، ومركز صحي المضايا، ومركز صحي القعارية، إضافة إلى محطة الفحص الموسع عبر كابينة السيارات التي بدأ العمل بها منذ أكثر من شهر.

يُشار إلى أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز (تأكد) توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان .. 10900 مستفيد من مراكز تأكد
سبق

استقبلت مراكز تأكد في صحة جازان 10900 مستفيد، لإجراء الفحوص المخبرية لهم للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأبانت أنه تمّت إضافة عدد من المراكز لتنفيذ مبادرة تأكد ليبلغ إجمالي عدد المواقع 7 مواقع، وذلك في كل من: مركز الرعاية الصحية الأولية بقايم الدش، ومركز صحي زبارة صبيا، ومركز صحي حاكمة أبو عريش، ومركز صحي حاكمة الدغارير، ومركز صحي المضايا، ومركز صحي القعارية، إضافة إلى محطة الفحص الموسع عبر كابينة السيارات التي بدأ العمل بها منذ أكثر من شهر.

يُشار إلى أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز (تأكد) توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:50 PM

جازان .. 10900 مستفيد من مراكز تأكد

7 مواقع ومحطة فحص الموسع عبر السيارات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
142

استقبلت مراكز تأكد في صحة جازان 10900 مستفيد، لإجراء الفحوص المخبرية لهم للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأبانت أنه تمّت إضافة عدد من المراكز لتنفيذ مبادرة تأكد ليبلغ إجمالي عدد المواقع 7 مواقع، وذلك في كل من: مركز الرعاية الصحية الأولية بقايم الدش، ومركز صحي زبارة صبيا، ومركز صحي حاكمة أبو عريش، ومركز صحي حاكمة الدغارير، ومركز صحي المضايا، ومركز صحي القعارية، إضافة إلى محطة الفحص الموسع عبر كابينة السيارات التي بدأ العمل بها منذ أكثر من شهر.

يُشار إلى أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز (تأكد) توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,031
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,412
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,776

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة