النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يضرب قائد شرطة الحدود الإسرائيلية وسلطات الاحتلال تحقق

"تل أبيب" سجلت زيادة حادة في الإصابة بالفيروس التاجي نهاية الأسبوع

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية ميخائيل زنغرمان: إن قائد شرطة الحدود الإسرائيلية (MAGAV) العميد كوبي ياكوف شبتاي، أصيب بمرض كوفيد-19.

وأضاف المتحدث: "اتضح اليوم أن قائد شرطة الحدود MAGAV، العميد كوبي ياكوف شبتاي، أصيب بفيروس كورونا المستجد وحالته الصحية جيدة حاليًّا، وتقوم الشرطة بإجراء تحقيق وبائي، لتحديد دائرة الأشخاص الذين احتكوا به شخصيًّا في الفترة الأخيرة، وعلى أساس نتائج هذا الفحص سيتم اتخاذ قرار بشأن من سيتم عزله".

ووفق وكالة "نوفوستي" تم في إسرائيل تسجيل زيادة حادة في الإصابة بالفيروس التاجي، في نهاية الأسبوع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يضرب قائد شرطة الحدود الإسرائيلية وسلطات الاحتلال تحقق
سبق

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية ميخائيل زنغرمان: إن قائد شرطة الحدود الإسرائيلية (MAGAV) العميد كوبي ياكوف شبتاي، أصيب بمرض كوفيد-19.

وأضاف المتحدث: "اتضح اليوم أن قائد شرطة الحدود MAGAV، العميد كوبي ياكوف شبتاي، أصيب بفيروس كورونا المستجد وحالته الصحية جيدة حاليًّا، وتقوم الشرطة بإجراء تحقيق وبائي، لتحديد دائرة الأشخاص الذين احتكوا به شخصيًّا في الفترة الأخيرة، وعلى أساس نتائج هذا الفحص سيتم اتخاذ قرار بشأن من سيتم عزله".

ووفق وكالة "نوفوستي" تم في إسرائيل تسجيل زيادة حادة في الإصابة بالفيروس التاجي، في نهاية الأسبوع.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
01:10 PM

"كورونا" يضرب قائد شرطة الحدود الإسرائيلية وسلطات الاحتلال تحقق

"تل أبيب" سجلت زيادة حادة في الإصابة بالفيروس التاجي نهاية الأسبوع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
782

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية ميخائيل زنغرمان: إن قائد شرطة الحدود الإسرائيلية (MAGAV) العميد كوبي ياكوف شبتاي، أصيب بمرض كوفيد-19.

وأضاف المتحدث: "اتضح اليوم أن قائد شرطة الحدود MAGAV، العميد كوبي ياكوف شبتاي، أصيب بفيروس كورونا المستجد وحالته الصحية جيدة حاليًّا، وتقوم الشرطة بإجراء تحقيق وبائي، لتحديد دائرة الأشخاص الذين احتكوا به شخصيًّا في الفترة الأخيرة، وعلى أساس نتائج هذا الفحص سيتم اتخاذ قرار بشأن من سيتم عزله".

ووفق وكالة "نوفوستي" تم في إسرائيل تسجيل زيادة حادة في الإصابة بالفيروس التاجي، في نهاية الأسبوع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,561
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,508
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,777

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة