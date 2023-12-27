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اتحاد القدم يفتح باب التسجيل لدورات الرخصة التدريبية الآسيوية (A.B)

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي فتح باب التسجيل لدورات الرخصة التدريبية الآسيوية (A.B) التي ستقام في عام 2022.

وحددت اللجنة مواعيد إقامة دورات الرخص التدريبية الآسيوية (A-B) لسنة 2022؛ حيث أطلقت ثلاث دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (A)، وجاءت مواعيدها على الشكل التالي:

الفترة الأولى من 1 فبراير وحتى 10 فبراير 2022

الفترة الثانية من 2 أبريل وحتى 11 أبريل 2022،

الفترة الثالثة من 21 يونيو وحتى 30 يونيو 2022.

فيما أطلقت اللجنة دورتين للرخصة التدريبية الآسيوية (B) وحددت مواعيدها على النحو التالي:

الفترة الأولى من 1 مارس وحتى 12 مارس 2022.

الفترة الثانية من 1 يونيو وحتى 12 يونيو 2022.


وسيكون التسجيل في دورات الرخص التدريبية والتعليم المستمر متاحًا عبر الرابط التالي:

https://saff.com.sa/tc.php

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يفتح باب التسجيل لدورات الرخصة التدريبية الآسيوية (A.B)
سبق

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي فتح باب التسجيل لدورات الرخصة التدريبية الآسيوية (A.B) التي ستقام في عام 2022.

وحددت اللجنة مواعيد إقامة دورات الرخص التدريبية الآسيوية (A-B) لسنة 2022؛ حيث أطلقت ثلاث دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (A)، وجاءت مواعيدها على الشكل التالي:

الفترة الأولى من 1 فبراير وحتى 10 فبراير 2022

الفترة الثانية من 2 أبريل وحتى 11 أبريل 2022،

الفترة الثالثة من 21 يونيو وحتى 30 يونيو 2022.

فيما أطلقت اللجنة دورتين للرخصة التدريبية الآسيوية (B) وحددت مواعيدها على النحو التالي:

الفترة الأولى من 1 مارس وحتى 12 مارس 2022.

الفترة الثانية من 1 يونيو وحتى 12 يونيو 2022.


وسيكون التسجيل في دورات الرخص التدريبية والتعليم المستمر متاحًا عبر الرابط التالي:

https://saff.com.sa/tc.php

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
07:22 PM

اتحاد القدم يفتح باب التسجيل لدورات الرخصة التدريبية الآسيوية (A.B)

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي فتح باب التسجيل لدورات الرخصة التدريبية الآسيوية (A.B) التي ستقام في عام 2022.

وحددت اللجنة مواعيد إقامة دورات الرخص التدريبية الآسيوية (A-B) لسنة 2022؛ حيث أطلقت ثلاث دورات للرخصة التدريبية الآسيوية (A)، وجاءت مواعيدها على الشكل التالي:

الفترة الأولى من 1 فبراير وحتى 10 فبراير 2022

الفترة الثانية من 2 أبريل وحتى 11 أبريل 2022،

الفترة الثالثة من 21 يونيو وحتى 30 يونيو 2022.

فيما أطلقت اللجنة دورتين للرخصة التدريبية الآسيوية (B) وحددت مواعيدها على النحو التالي:

الفترة الأولى من 1 مارس وحتى 12 مارس 2022.

الفترة الثانية من 1 يونيو وحتى 12 يونيو 2022.


وسيكون التسجيل في دورات الرخص التدريبية والتعليم المستمر متاحًا عبر الرابط التالي:

https://saff.com.sa/tc.php

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,917
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,001
38 مليار ..

38 مليار ..

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