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الكويت تدعو  رعاياها في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا

طالبتهم بالتواصل مع السفارة

دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم "الأربعاء"، رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا فورًا؛ نظرًا للأوضاع التي تشهدها أديس أبابا حالياً.

وطالبت الوزارة المواطنين الكويتيين بالتواصل مع سفارة دولة الكويت في أديس أبابا لتسجيل أسمائهم وبياناتهم.

وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر إلى إثيوبيا التريث وتأجيل سفرهم.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أمس حالة الطوارئ، بعد زحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صوب العاصمة أديس أبابا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت تدعو  رعاياها في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا
سبق

دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم "الأربعاء"، رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا فورًا؛ نظرًا للأوضاع التي تشهدها أديس أبابا حالياً.

وطالبت الوزارة المواطنين الكويتيين بالتواصل مع سفارة دولة الكويت في أديس أبابا لتسجيل أسمائهم وبياناتهم.

وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر إلى إثيوبيا التريث وتأجيل سفرهم.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أمس حالة الطوارئ، بعد زحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صوب العاصمة أديس أبابا.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
06:10 PM

الكويت تدعو  رعاياها في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا

طالبتهم بالتواصل مع السفارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم "الأربعاء"، رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا فورًا؛ نظرًا للأوضاع التي تشهدها أديس أبابا حالياً.

وطالبت الوزارة المواطنين الكويتيين بالتواصل مع سفارة دولة الكويت في أديس أبابا لتسجيل أسمائهم وبياناتهم.

وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر إلى إثيوبيا التريث وتأجيل سفرهم.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أمس حالة الطوارئ، بعد زحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صوب العاصمة أديس أبابا.

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