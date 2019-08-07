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انفجار قوي يهزّ مقرًّا حكوميًّا بعاصمة أوروبية

مصدره مجهول وتسبب في توقف حركة القطارات

هزّ انفجار قوي وقع قبل قليل، مقر وكالة الضرائب في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ووفق "رويترز"، قالت الشرطة على موقع "تويتر": إن انفجارًا كبيرًا أصاب مكتب وكالة الضرائب الدنمركية في كوبنهاجن، رغم أن سبب الانفجار غير واضح.

وتسبّب الانفجار في توقف القطارات في منطقة تسمى نوردهافن، شمال وسط المدينة.

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام الدنماركية: إن شخصين كانا داخل مبنى مصلحة الضرائب؛ لكن كليهما سالمين.

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انفجار قوي يهزّ مقرًّا حكوميًّا بعاصمة أوروبية
سبق

هزّ انفجار قوي وقع قبل قليل، مقر وكالة الضرائب في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ووفق "رويترز"، قالت الشرطة على موقع "تويتر": إن انفجارًا كبيرًا أصاب مكتب وكالة الضرائب الدنمركية في كوبنهاجن، رغم أن سبب الانفجار غير واضح.

وتسبّب الانفجار في توقف القطارات في منطقة تسمى نوردهافن، شمال وسط المدينة.

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام الدنماركية: إن شخصين كانا داخل مبنى مصلحة الضرائب؛ لكن كليهما سالمين.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
11:11 AM

انفجار قوي يهزّ مقرًّا حكوميًّا بعاصمة أوروبية

مصدره مجهول وتسبب في توقف حركة القطارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,259

هزّ انفجار قوي وقع قبل قليل، مقر وكالة الضرائب في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ووفق "رويترز"، قالت الشرطة على موقع "تويتر": إن انفجارًا كبيرًا أصاب مكتب وكالة الضرائب الدنمركية في كوبنهاجن، رغم أن سبب الانفجار غير واضح.

وتسبّب الانفجار في توقف القطارات في منطقة تسمى نوردهافن، شمال وسط المدينة.

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام الدنماركية: إن شخصين كانا داخل مبنى مصلحة الضرائب؛ لكن كليهما سالمين.

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