وزير الطاقة الروسي: اجتماع مجموعة الـ 20 ربما يقدّم بعض الوضوح لـ "أوبك" والمستقلين

"ألكسندر نوفاك": السوق حالياً في مرحلة مهمة للغاية فهي متوازنة من حيث العرض والطلب

قال ألكسندر نوفاك؛ وزير الطاقة الروسي، الجمعة، إنه يأمل في أن يوفر اجتماع دول مجموعة العشرين في اليابان وضوحاً لـ "أوبك" ومنتجي النفط المستقلين في الوقت الذي يدرسون فيه تمديد اتفاق لخفض الإمدادات بعد يونيو.

ووفق "رويترز"، قال نوفاك "السوق حالياً في مرحلة مهمة للغاية. من ناحية، يبدو أنها متوازنة من حيث العرض والطلب، لكن من الناحية الأخرى، هناك الكثير من الضبابية".

وتابع "نأمل في أن يكون هناك مزيد من الوضوح.. بعد قمة مجموعة العشرين في أوساكا"، مضيفاً أنه يتوقع أن يتخذ منتجو النفط قراراً متوازناً بشأن الإمدادات.