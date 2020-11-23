النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الآخر في الرواية السعودية".. مناقشة افتراضية يطرحها غدًا "أدبي الأحساء"

مشاركة في محاضرة يقدّمها "النعمي" ويديرها "البدر" عبر تطبيق "ZOOM"

ضمن برامجه المنبرية الافتراضية، يناقش "أدبي الأحساء" عبر تطبيق (ZOOM) مساء غد الثلاثاء، "الآخر في الرواية السعودية" من خلال محاضرة افتراضية يقدّمها أستاذ السرديات المعاصرة والمسرح في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن النعمي.

يدير المحاضرة الدكتور يونس البدر أستاذ الأدب والنقد المساعد في كلية الآداب- جامعة الملك فيصل؛ وذلك عند الساعة الثامنة مساء غدًا؛ فيما سيكون رابط المحاضرة متاحًا عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية، ويسعد النادي مشاركة الجميع.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"الآخر في الرواية السعودية".. مناقشة افتراضية يطرحها غدًا "أدبي الأحساء"
سبق

ضمن برامجه المنبرية الافتراضية، يناقش "أدبي الأحساء" عبر تطبيق (ZOOM) مساء غد الثلاثاء، "الآخر في الرواية السعودية" من خلال محاضرة افتراضية يقدّمها أستاذ السرديات المعاصرة والمسرح في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن النعمي.

يدير المحاضرة الدكتور يونس البدر أستاذ الأدب والنقد المساعد في كلية الآداب- جامعة الملك فيصل؛ وذلك عند الساعة الثامنة مساء غدًا؛ فيما سيكون رابط المحاضرة متاحًا عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية، ويسعد النادي مشاركة الجميع.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
09:50 AM

"الآخر في الرواية السعودية".. مناقشة افتراضية يطرحها غدًا "أدبي الأحساء"

مشاركة في محاضرة يقدّمها "النعمي" ويديرها "البدر" عبر تطبيق "ZOOM"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
11

ضمن برامجه المنبرية الافتراضية، يناقش "أدبي الأحساء" عبر تطبيق (ZOOM) مساء غد الثلاثاء، "الآخر في الرواية السعودية" من خلال محاضرة افتراضية يقدّمها أستاذ السرديات المعاصرة والمسرح في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن النعمي.

يدير المحاضرة الدكتور يونس البدر أستاذ الأدب والنقد المساعد في كلية الآداب- جامعة الملك فيصل؛ وذلك عند الساعة الثامنة مساء غدًا؛ فيما سيكون رابط المحاضرة متاحًا عبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية، ويسعد النادي مشاركة الجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,025
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,182
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,683
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,481

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة