قطر.. إجمالي إصابات كورونا يتخطى 55 ألفاً

وزارة الصحة أعلنت عن 2355 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 2355 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد يتخطى بذلك حاجز الـ55 ألف حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقاً، لافتةً إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 25839 حالة، بعد أن تماثلت 5235 حالة جديدة للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستقرت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض عند 36 حالة، دون تغيير عن أرقام أمس.