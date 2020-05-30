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"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

قطر.. إجمالي إصابات كورونا يتخطى 55 ألفاً

وزارة الصحة أعلنت عن 2355 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 2355 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد يتخطى بذلك حاجز الـ55 ألف حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقاً، لافتةً إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 25839 حالة، بعد أن تماثلت 5235 حالة جديدة للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستقرت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض عند 36 حالة، دون تغيير عن أرقام أمس.

فيروس كورونا الجديد

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قطر.. إجمالي إصابات كورونا يتخطى 55 ألفاً
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 2355 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد يتخطى بذلك حاجز الـ55 ألف حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقاً، لافتةً إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 25839 حالة، بعد أن تماثلت 5235 حالة جديدة للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستقرت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض عند 36 حالة، دون تغيير عن أرقام أمس.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
02:44 PM

قطر.. إجمالي إصابات كورونا يتخطى 55 ألفاً

وزارة الصحة أعلنت عن 2355 إصابة جديدة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,479

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 2355 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد يتخطى بذلك حاجز الـ55 ألف حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقاً، لافتةً إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 25839 حالة، بعد أن تماثلت 5235 حالة جديدة للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستقرت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض عند 36 حالة، دون تغيير عن أرقام أمس.

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