باحث كويتي: هلاك سليماني نقطة جوهرية لقطع يد الشر بالمنطقة العربية

قال لـ"سبق": الهالك قاد مشروعاً لتغيير تاريخ العرب وزرع الفتن والطائفية

أكد الباحث في التاريخ بدولة الكويت الدكتور طارق بن حمود القرعاني أن قتل وهلاك سليماني نقطة فاصلة وجوهرية لشعوب الدول العربية التي عانت من الإرهاب الإيراني وتدخله في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن هذا اليوم هو تحول مهم في ثورات العالم العربي وقطع يد الشر في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" أكد خلاله أن العرب عامة والشعب العراقي والسوري واليمني خاصة استبشروا خيراً في مقتل سليماني باعتباره النواة في مد يد الشعوبية وزرع الفتن والمذهبية في شعوب تلك الدول التي تعاني من الشقاق والفتن المذهبية والطائفية بسبب النفوذ الإيراني المقيت.

وبين " القرعاني " أن الهالك سليماني صاحب مشاريع مذهبية عن طريق بعض خلايا الاستمالة المالية وإنشاء مدارس مذهبية ونقاط طبابة وتحويل بعض المعالم الأثرية والتاريخية إلى مراقد مذهبية وزرع الفتن بين مذاهب طوائف تلك الشعوب.

وأضاف أنه سعى إلى تغيير أنساب بعض العشائر والأسر وتنسيبهم زوراً وبهتاناً إلى أنساب آل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم - بقصد الفتنة وزرع الطائفية التي ولدت الإرهاب والثورات الدموية بالمنطقة العربية.

واختتم الدكتور القرعاني تصريحه لـ"سبق" قائلاً: سطر التاريخ بمداد من السواد التاريخ النتن لقائد مليشيات الحشد الشعبي التابع لدولة الشر والإرهاب إيران والجرائم التي ارتكبتها في حق الإنسانية وقتل خلالها آلاف الأبرياء في العراق وسوريا واليمن، داعياً الكتاب والمثقفين إلى الوقوف بحزم ضد من يحاول الإساءة للتاريخ الإسلامي الناصع لنشر الدموية وتغيير الهوية لشعوب البلاد العربية.