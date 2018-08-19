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الغاني "صامويل أوسو" سابع أجانب الفيحاء

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع اللاعب الدولي الغاني صامويل أوسو لمدة 3 مواسم، قادماً من نادي تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي، ليصبح الأجنبي السابع في الفريق.

وكان اللاعب قد وصل اليوم الاثنين إلى السعودية بعد أن اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح والتي أجراها في إحدى العيادات الطبية المتخصصة بدبي.
وجرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية بمقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي عثمان الشنيفي.

يذكر أن الغاني أوسو “23 سنة” يلعب في خانة الجناح الأيمن، بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2014 مع نادي رادنيك سوردوليتسا الصربي، وانتقل عام 2016 إلى نادي غنتشلربيرليغي التركي قبل أن يعود إلى الدوري الصربي عام 2017 مع نادي تشوكاريتشكي ستانكوم، ومثل أوسو منتخب بلاده “غانا” في بطولة أمم إفريقيا 2019.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الغاني "صامويل أوسو" سابع أجانب الفيحاء
سبق

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع اللاعب الدولي الغاني صامويل أوسو لمدة 3 مواسم، قادماً من نادي تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي، ليصبح الأجنبي السابع في الفريق.

وكان اللاعب قد وصل اليوم الاثنين إلى السعودية بعد أن اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح والتي أجراها في إحدى العيادات الطبية المتخصصة بدبي.
وجرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية بمقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي عثمان الشنيفي.

يذكر أن الغاني أوسو “23 سنة” يلعب في خانة الجناح الأيمن، بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2014 مع نادي رادنيك سوردوليتسا الصربي، وانتقل عام 2016 إلى نادي غنتشلربيرليغي التركي قبل أن يعود إلى الدوري الصربي عام 2017 مع نادي تشوكاريتشكي ستانكوم، ومثل أوسو منتخب بلاده “غانا” في بطولة أمم إفريقيا 2019.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
08:38 PM

الغاني "صامويل أوسو" سابع أجانب الفيحاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع اللاعب الدولي الغاني صامويل أوسو لمدة 3 مواسم، قادماً من نادي تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي، ليصبح الأجنبي السابع في الفريق.

وكان اللاعب قد وصل اليوم الاثنين إلى السعودية بعد أن اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح والتي أجراها في إحدى العيادات الطبية المتخصصة بدبي.
وجرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية بمقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي عثمان الشنيفي.

يذكر أن الغاني أوسو “23 سنة” يلعب في خانة الجناح الأيمن، بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2014 مع نادي رادنيك سوردوليتسا الصربي، وانتقل عام 2016 إلى نادي غنتشلربيرليغي التركي قبل أن يعود إلى الدوري الصربي عام 2017 مع نادي تشوكاريتشكي ستانكوم، ومثل أوسو منتخب بلاده “غانا” في بطولة أمم إفريقيا 2019.

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