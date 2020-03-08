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شاهد من مكة .. ضبط نصف طن من الأغذية الفاسدة وإغلاق 12 محلاً

عبر حملات رقابية نفّذتها "أمانة العاصمة" في نطاق بلدية الغزة الفرعية

أسفرت حملة نفّذتها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدّسة، عن إغلاق 12 محلاً، ومصادرة أكثر من 600 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أسفرت الحملة عن كشف تلوّث أيدي 24 عاملاً.

وفي التفاصيل؛ ‏صادرت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البلديات والإدارة العامة للنظافة وإدارة المسالخ ضمن حملات رقابية مكثفة في نطاق بلدية الغزة الفرعية، 645 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وعلى صعيد متصل؛ وقفت بلدية الغزة الفرعية على (18) محلاً، أسفر عن إغلاق (12) محلاً لبيع المواد الغذائية، كما تم الكشف على 67 عاملاً تبين تلوّث أيدي 24 عاملاً بما نسبته 43%.

الإدارة العامة لصحة البيئة أمانة العاصمة المقدّسة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من مكة .. ضبط نصف طن من الأغذية الفاسدة وإغلاق 12 محلاً
سبق

أسفرت حملة نفّذتها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدّسة، عن إغلاق 12 محلاً، ومصادرة أكثر من 600 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أسفرت الحملة عن كشف تلوّث أيدي 24 عاملاً.

وفي التفاصيل؛ ‏صادرت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البلديات والإدارة العامة للنظافة وإدارة المسالخ ضمن حملات رقابية مكثفة في نطاق بلدية الغزة الفرعية، 645 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وعلى صعيد متصل؛ وقفت بلدية الغزة الفرعية على (18) محلاً، أسفر عن إغلاق (12) محلاً لبيع المواد الغذائية، كما تم الكشف على 67 عاملاً تبين تلوّث أيدي 24 عاملاً بما نسبته 43%.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:47 AM

شاهد من مكة .. ضبط نصف طن من الأغذية الفاسدة وإغلاق 12 محلاً

عبر حملات رقابية نفّذتها "أمانة العاصمة" في نطاق بلدية الغزة الفرعية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
3,846

أسفرت حملة نفّذتها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدّسة، عن إغلاق 12 محلاً، ومصادرة أكثر من 600 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أسفرت الحملة عن كشف تلوّث أيدي 24 عاملاً.

وفي التفاصيل؛ ‏صادرت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البلديات والإدارة العامة للنظافة وإدارة المسالخ ضمن حملات رقابية مكثفة في نطاق بلدية الغزة الفرعية، 645 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وعلى صعيد متصل؛ وقفت بلدية الغزة الفرعية على (18) محلاً، أسفر عن إغلاق (12) محلاً لبيع المواد الغذائية، كما تم الكشف على 67 عاملاً تبين تلوّث أيدي 24 عاملاً بما نسبته 43%.

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