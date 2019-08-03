وصول 1.516.101 حاج إلى المملكة

عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.516.101 حاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وذكرت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.412.894 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 86.359 حاجاً، وعبر البحر 16.848 حاجاً، وذلك بزيادة 123.369 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9% تقريباً.