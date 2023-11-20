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بالفيديو.. توقيف 3 أشخاص بعد تنمرهم ضد طالب سوداني في مصر

الواقعة تسببت بغضب في الشارع المصري

أمرت نيابة حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة بتوقيف 3 أشخاص لمدة 24 ساعة، بعد أن مارسوا "التنمر" ضد طالب من جمهورية جنوب السودان، لحين استكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، ألقت قوات الأمن القبض على المراهقين الثلاثة، وواجهت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، المتهمين الذين اعترفوا بأنهم هم الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.

وكشفت التحريات أن المتهمين استوقفوا الطالب "جون" (15 عاماً)، أثناء توجهه إلى المدرسة بحي حدائق القبة، وعمدوا إلى التنمر ضده والاستهزاء والسخرية منه.

وفي مقابلة مع صحيفة "الدستور" المصرية، قال "جون" إن شخصاً ماراً بالصدفة هو من أنقذه من تنمر الشباب ورافقه حتى وصل إلى مدرسته.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر الواقعة التي تسببت في غضب واسع بالشارع المصري، كما تدخلت سفارة جنوب السودان لدى مصر، بعدما انتشر الفيديو على نطاق واسع.

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بالفيديو.. توقيف 3 أشخاص بعد تنمرهم ضد طالب سوداني في مصر
سبق

أمرت نيابة حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة بتوقيف 3 أشخاص لمدة 24 ساعة، بعد أن مارسوا "التنمر" ضد طالب من جمهورية جنوب السودان، لحين استكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، ألقت قوات الأمن القبض على المراهقين الثلاثة، وواجهت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، المتهمين الذين اعترفوا بأنهم هم الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.

وكشفت التحريات أن المتهمين استوقفوا الطالب "جون" (15 عاماً)، أثناء توجهه إلى المدرسة بحي حدائق القبة، وعمدوا إلى التنمر ضده والاستهزاء والسخرية منه.

وفي مقابلة مع صحيفة "الدستور" المصرية، قال "جون" إن شخصاً ماراً بالصدفة هو من أنقذه من تنمر الشباب ورافقه حتى وصل إلى مدرسته.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر الواقعة التي تسببت في غضب واسع بالشارع المصري، كما تدخلت سفارة جنوب السودان لدى مصر، بعدما انتشر الفيديو على نطاق واسع.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
05:17 PM

بالفيديو.. توقيف 3 أشخاص بعد تنمرهم ضد طالب سوداني في مصر

الواقعة تسببت بغضب في الشارع المصري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمرت نيابة حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة بتوقيف 3 أشخاص لمدة 24 ساعة، بعد أن مارسوا "التنمر" ضد طالب من جمهورية جنوب السودان، لحين استكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، ألقت قوات الأمن القبض على المراهقين الثلاثة، وواجهت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، المتهمين الذين اعترفوا بأنهم هم الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.

وكشفت التحريات أن المتهمين استوقفوا الطالب "جون" (15 عاماً)، أثناء توجهه إلى المدرسة بحي حدائق القبة، وعمدوا إلى التنمر ضده والاستهزاء والسخرية منه.

وفي مقابلة مع صحيفة "الدستور" المصرية، قال "جون" إن شخصاً ماراً بالصدفة هو من أنقذه من تنمر الشباب ورافقه حتى وصل إلى مدرسته.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر الواقعة التي تسببت في غضب واسع بالشارع المصري، كما تدخلت سفارة جنوب السودان لدى مصر، بعدما انتشر الفيديو على نطاق واسع.

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