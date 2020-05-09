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شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا بسرقة 15 مركبة

استرداد جميع السيارات المسروقة وإعادتها لأصحابها

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطِنَين في العقدين الرابع والسادس من العمر، تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة.

وقال "التويجري": تم استرداد جميع المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، قبل توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا بسرقة 15 مركبة
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطِنَين في العقدين الرابع والسادس من العمر، تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة.

وقال "التويجري": تم استرداد جميع المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، قبل توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
05:57 PM
اخر تعديل
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
09:13 PM

شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا بسرقة 15 مركبة

استرداد جميع السيارات المسروقة وإعادتها لأصحابها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
9,608

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطِنَين في العقدين الرابع والسادس من العمر، تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة.

وقال "التويجري": تم استرداد جميع المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، قبل توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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