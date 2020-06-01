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بهذه الشروط.. جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لبرامج الماجستير المدفوعة

عن طريق البوابة الإلكترونية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 17 شوال الجاري

أعلنت جامعة نجران مواعيد التقديم للقبول ببرامج الماجستير المدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441 / 1442 هـ، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 17 شوال الجاري حتى يوم الأحد 29 من الشهر نفسه، عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا، الدكتور محمد مفرح عسيري، أن القبول سيكون في 11 برنامجاً للدراسات العليا، أربعة منها في كلية التربية للبنين والبنات وتتمثل في ماجستير التربية المهني في القيادة التربوية، وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم، وماجستير التربية المهني في التربية الخاصة، وماجستير التربية المهني في الطفولة المبكرة، كما جرى تخصيص أربعة برامج في كلية العلوم الإدارية للبنين والبنات شملت برنامج إدارة الأعمال التنفيذي، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية، وبرنامج الأنظمة المهني، والماجستير المهني في المحاسبة.

وبيّن أن القبول تضمن أيضاً برامج ماجستير بكليتي اللغات والشريعة وأصول الدين حيث تمثلت في ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى للبنين والبنات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للبنين، وماجستير التفسير وعلوم القرآن للبنين.

وأكد العسيري أن العمادة حددت الرسوم وعدداً من الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها أثناء التسجيل الإلكتروني على موقع العمادة http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، كما أن على الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/initللتسجيل إلكترونياً، مشيراً إلى ضرورة متابعة المتقدمين المواقع الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا والكليات لإنهاء إجراءات القبول المبدئي.

جامعة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بهذه الشروط.. جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لبرامج الماجستير المدفوعة
سبق

أعلنت جامعة نجران مواعيد التقديم للقبول ببرامج الماجستير المدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441 / 1442 هـ، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 17 شوال الجاري حتى يوم الأحد 29 من الشهر نفسه، عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا، الدكتور محمد مفرح عسيري، أن القبول سيكون في 11 برنامجاً للدراسات العليا، أربعة منها في كلية التربية للبنين والبنات وتتمثل في ماجستير التربية المهني في القيادة التربوية، وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم، وماجستير التربية المهني في التربية الخاصة، وماجستير التربية المهني في الطفولة المبكرة، كما جرى تخصيص أربعة برامج في كلية العلوم الإدارية للبنين والبنات شملت برنامج إدارة الأعمال التنفيذي، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية، وبرنامج الأنظمة المهني، والماجستير المهني في المحاسبة.

وبيّن أن القبول تضمن أيضاً برامج ماجستير بكليتي اللغات والشريعة وأصول الدين حيث تمثلت في ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى للبنين والبنات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للبنين، وماجستير التفسير وعلوم القرآن للبنين.

وأكد العسيري أن العمادة حددت الرسوم وعدداً من الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها أثناء التسجيل الإلكتروني على موقع العمادة http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، كما أن على الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/initللتسجيل إلكترونياً، مشيراً إلى ضرورة متابعة المتقدمين المواقع الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا والكليات لإنهاء إجراءات القبول المبدئي.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:02 PM

بهذه الشروط.. جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لبرامج الماجستير المدفوعة

عن طريق البوابة الإلكترونية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 17 شوال الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أعلنت جامعة نجران مواعيد التقديم للقبول ببرامج الماجستير المدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441 / 1442 هـ، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 17 شوال الجاري حتى يوم الأحد 29 من الشهر نفسه، عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا، الدكتور محمد مفرح عسيري، أن القبول سيكون في 11 برنامجاً للدراسات العليا، أربعة منها في كلية التربية للبنين والبنات وتتمثل في ماجستير التربية المهني في القيادة التربوية، وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم، وماجستير التربية المهني في التربية الخاصة، وماجستير التربية المهني في الطفولة المبكرة، كما جرى تخصيص أربعة برامج في كلية العلوم الإدارية للبنين والبنات شملت برنامج إدارة الأعمال التنفيذي، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية، وبرنامج الأنظمة المهني، والماجستير المهني في المحاسبة.

وبيّن أن القبول تضمن أيضاً برامج ماجستير بكليتي اللغات والشريعة وأصول الدين حيث تمثلت في ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى للبنين والبنات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للبنين، وماجستير التفسير وعلوم القرآن للبنين.

وأكد العسيري أن العمادة حددت الرسوم وعدداً من الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها أثناء التسجيل الإلكتروني على موقع العمادة http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، كما أن على الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/initللتسجيل إلكترونياً، مشيراً إلى ضرورة متابعة المتقدمين المواقع الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا والكليات لإنهاء إجراءات القبول المبدئي.

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