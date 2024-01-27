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"تيك توك" تعلن عن أدوات رقابة إضافية لهذا المحتوى

أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم "تيك توك" عن إضافتها أدوات رقابة جديدة لنوع من المحتوى يثير غضب عدد كبير من المنظمات العالمية.

وأوضحت "تيك توك" في بيان نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تيك توك" أضافت أدوات جديدة لمكافحة معاداة السامية وإنكار الهولوكوست، حيث قررت ربط أي محتوى به كلمة هولوكوست بإعلانات للخدمة العامة تحاول مكافحة السامية.

وستوصي تلك الرسائل والإعلانات التي ستغطي على مقطع الفيديو المرتبط بالهولوكوست رسالة تطالب بالتحقق من المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، وتربط بالمصادر الأصلية لتلك المعلومات.

ومتوقع طرح هذا التعديل في تحديث تطبيقات "تيك توك" على مختلف الإصدارات، خلال الأشهر المقبلة.

في بيانه الأخير، تقول إدارة "تيك توك" إنها تحظر نتائج البحث عن الهولوكوست التي قد تنتهك قواعدها، وإنها تستخدم "مجموعة من التقنيات وفرق الإشراف لإزالة المحتوى والحسابات المعادية للسامية من منصتنا، بما في ذلك إنكار الهولوكوست أو أي شكل آخر لخطاب الكراهية الموجه إلى اليهود".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تيك توك" تعلن عن أدوات رقابة إضافية لهذا المحتوى
سبق

أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم "تيك توك" عن إضافتها أدوات رقابة جديدة لنوع من المحتوى يثير غضب عدد كبير من المنظمات العالمية.

وأوضحت "تيك توك" في بيان نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تيك توك" أضافت أدوات جديدة لمكافحة معاداة السامية وإنكار الهولوكوست، حيث قررت ربط أي محتوى به كلمة هولوكوست بإعلانات للخدمة العامة تحاول مكافحة السامية.

وستوصي تلك الرسائل والإعلانات التي ستغطي على مقطع الفيديو المرتبط بالهولوكوست رسالة تطالب بالتحقق من المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، وتربط بالمصادر الأصلية لتلك المعلومات.

ومتوقع طرح هذا التعديل في تحديث تطبيقات "تيك توك" على مختلف الإصدارات، خلال الأشهر المقبلة.

في بيانه الأخير، تقول إدارة "تيك توك" إنها تحظر نتائج البحث عن الهولوكوست التي قد تنتهك قواعدها، وإنها تستخدم "مجموعة من التقنيات وفرق الإشراف لإزالة المحتوى والحسابات المعادية للسامية من منصتنا، بما في ذلك إنكار الهولوكوست أو أي شكل آخر لخطاب الكراهية الموجه إلى اليهود".

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
01:10 PM

"تيك توك" تعلن عن أدوات رقابة إضافية لهذا المحتوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم "تيك توك" عن إضافتها أدوات رقابة جديدة لنوع من المحتوى يثير غضب عدد كبير من المنظمات العالمية.

وأوضحت "تيك توك" في بيان نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تيك توك" أضافت أدوات جديدة لمكافحة معاداة السامية وإنكار الهولوكوست، حيث قررت ربط أي محتوى به كلمة هولوكوست بإعلانات للخدمة العامة تحاول مكافحة السامية.

وستوصي تلك الرسائل والإعلانات التي ستغطي على مقطع الفيديو المرتبط بالهولوكوست رسالة تطالب بالتحقق من المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، وتربط بالمصادر الأصلية لتلك المعلومات.

ومتوقع طرح هذا التعديل في تحديث تطبيقات "تيك توك" على مختلف الإصدارات، خلال الأشهر المقبلة.

في بيانه الأخير، تقول إدارة "تيك توك" إنها تحظر نتائج البحث عن الهولوكوست التي قد تنتهك قواعدها، وإنها تستخدم "مجموعة من التقنيات وفرق الإشراف لإزالة المحتوى والحسابات المعادية للسامية من منصتنا، بما في ذلك إنكار الهولوكوست أو أي شكل آخر لخطاب الكراهية الموجه إلى اليهود".

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