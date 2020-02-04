"كلية اتصالات الرياض" تستضيف لقاءً تعريفيًا بـ"ريادة"

تضمن دورة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

استضافت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، صباح اليوم، اللقاء التعريفي لبرامج ريادة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



بدأ اللقاء بإيضاح من مدير فرع ريادة بمنطقة الرياض، عبدالله المحيميد، الذي استهل حديثه عن دور المعهد في دعم الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص وظيفية من خلال برامجها المتعددة.



وبين "المحيميد" أن المعهد يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتناولها بالشرح وكيفية الحصول عليها، وما هي الفئات المستهدفة التي يمكنها الاستفادة من كل برنامج؟ مبينًا أنه يمكن الحصول عليها من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني لريادة.



وتحدث مندوب بنك التنمية الاجتماعية، خالد المزعل، عن البنك ودعمه للمشاريع، وشروطه كاملة، مشيرًا إلى أن البنك يدعم المشاريع الناشئة بمبلغ 300000 ريال والجامعيين 500000 ريال والتميز يصل الدعم إلى أربعة ملايين .



وتخلل اللقاء مداخلات وأسئلة للراغبين بالدعم، تم الإجابة عليها.