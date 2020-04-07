رئيس "وادا" محذرًا الرياضيين: لا تستغلّوا أزمة "كورونا" لتعاطي المنشطات

رأى رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، البولندي فيتولد بانكا؛ أن الرياضيين يخدعون أنفسهم إذا اعتقدوا أن في وسعهم استغلالَ الفوضى العالمية الناجمة عن تفشّي وباء فيروس كورونا المستجد، لتعاطي المنشطات.



وقال بانكا (35 عامًا) في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة فرانس برس: إنه وعلى رغم التوقف شبه الكامل لاختبارات المنشطات في الفترة الراهنة، تتمتع "وادا" والوكالات الوطنية بوسائل مختلفة يمكنها اللجوء إليها في حربها ضد المنشطات.



وشدّد بانكا على أن الأزمة الصحية الراهنة ليست "مجالًا مفتوحًا للرياضيين من أجل الغش"، موضحًا: "لا ينبغي أن يشعروا أنه وقت مناسب للغش، وإلا فإن وكالات مكافحة المنشطات ستستخدم أسلحتها للقبض عليهم".



وأعرب وزير الرياضة البولندي السابق، الذي تولى منصبه في الأول من يناير بعد انتخابه خلفًا للبريطاني كريغ ريدي؛ عن أمله في ألا يطول أمد خفض عدد الفحوص، مؤكدًا أنها ستعود إلى "كامل قوتها" بمجرد انتهاء أزمة الوباء الذي تسبب بأكثر من 73 ألف وفاة حتى الاثنين.



وأفاد بانكا بأن الوكالة التي تتّخذ من مدينة مونتريال الكندية مقرًّا لها، ستلجأ إلى أساليب أخرى لإبقاء الرياضيين تحت الرقابة في انتظار انتهاء الأزمة، مؤكدًا أن "الاختبارات ليست سلاحنا الوحيد ولدينا أسلحة قوية (...) "هناك الوثيقة البيولوجية للرياضي، والتحاليل على المدى البعيد" وغيرها.



وشدّد على أن الرياضيين ملزمون "بإخبارنا بمكان وجودهم حتى لو لم نتمكّن من الذهاب لإجراء الاختبار لهم".



ويقرّ المسؤول البولندي السابق البالغ من العمر 35 عامًا؛ بأن الأولوية على الصعيد العالمي حاليًّا هي للحد من تفشي فيروس كورونا.



وقال: "مكافحة المنشطات ليست أهم من حياة الناس".