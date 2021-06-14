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مذكرة تفاهم بين "سعود الطبية" وجمعية نساء المستقبل الأهلية

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع جمعية "نساء المستقبل" الأهلية، تهدف إلى إقامة برامج تطويرية للقيادات النسائية.

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي، أن المرأة تتمتع بوجود قيادة مؤمنة بأهمية دورها وداعمة لإمكانياتها وقدراتها، وحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية.

وشدد الطرفان على ضرورة التعاون في إعداد وتنفيذ خطة البرامج التطويرية والتدريبية للقيادات النسائية في المدينة للصف الأول والثاني، والمشاركة واستضافة بعض الفعاليات التي تُعنى بها الجمعية، كذلك عقد اجتماعات دورية مصغرة بين الطرفين لخلق برامج مستقبلية.

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مذكرة تفاهم بين "سعود الطبية" وجمعية نساء المستقبل الأهلية
سبق

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع جمعية "نساء المستقبل" الأهلية، تهدف إلى إقامة برامج تطويرية للقيادات النسائية.

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي، أن المرأة تتمتع بوجود قيادة مؤمنة بأهمية دورها وداعمة لإمكانياتها وقدراتها، وحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية.

وشدد الطرفان على ضرورة التعاون في إعداد وتنفيذ خطة البرامج التطويرية والتدريبية للقيادات النسائية في المدينة للصف الأول والثاني، والمشاركة واستضافة بعض الفعاليات التي تُعنى بها الجمعية، كذلك عقد اجتماعات دورية مصغرة بين الطرفين لخلق برامج مستقبلية.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
01:46 PM

مذكرة تفاهم بين "سعود الطبية" وجمعية نساء المستقبل الأهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت مدينة الملك سعود الطبية اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع جمعية "نساء المستقبل" الأهلية، تهدف إلى إقامة برامج تطويرية للقيادات النسائية.

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي، أن المرأة تتمتع بوجود قيادة مؤمنة بأهمية دورها وداعمة لإمكانياتها وقدراتها، وحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية.

وشدد الطرفان على ضرورة التعاون في إعداد وتنفيذ خطة البرامج التطويرية والتدريبية للقيادات النسائية في المدينة للصف الأول والثاني، والمشاركة واستضافة بعض الفعاليات التي تُعنى بها الجمعية، كذلك عقد اجتماعات دورية مصغرة بين الطرفين لخلق برامج مستقبلية.

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