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أمير الرياض يشيد بأمر خادم الحرمين بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمصابي "كورونا"

قال: إنها لفتة أبوية كريمة وإنسانية جلية

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إثر صدور أمره الكريم بتقديم الرعاية الصحية مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة المصابين بفيروس "كورونا" أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.

وقال أمير الرياض، في تصريح صحفي: "إن اللفتة الأبوية الكريمة والإنسانية الجلية التي جسدت اهتمام الدولة -أيدها الله- وتمكينها بالإنسان أولاً دون اعتبارات مادية ولا حدودية ولا تمييز وتحيز بل المساواة بين الجميع، ما يؤكده النهج السليم ويشهده التاريخ منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه".

وأضاف: "ما تعيشه بلادنا في ظل مواجهة العالم لهذه الجائحة وما تقدمه من إمكانيات عالية ومواقف دولية عازمة نشعر حيالها بالفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة وقدرة الإنسان السعودي في خدمة دينه ووطنه وتقديم أجل التضحيات لهما ببسالة واقتدار".

فيروس كورونا الجديد خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يشيد بأمر خادم الحرمين بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمصابي "كورونا"
سبق

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إثر صدور أمره الكريم بتقديم الرعاية الصحية مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة المصابين بفيروس "كورونا" أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.

وقال أمير الرياض، في تصريح صحفي: "إن اللفتة الأبوية الكريمة والإنسانية الجلية التي جسدت اهتمام الدولة -أيدها الله- وتمكينها بالإنسان أولاً دون اعتبارات مادية ولا حدودية ولا تمييز وتحيز بل المساواة بين الجميع، ما يؤكده النهج السليم ويشهده التاريخ منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه".

وأضاف: "ما تعيشه بلادنا في ظل مواجهة العالم لهذه الجائحة وما تقدمه من إمكانيات عالية ومواقف دولية عازمة نشعر حيالها بالفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة وقدرة الإنسان السعودي في خدمة دينه ووطنه وتقديم أجل التضحيات لهما ببسالة واقتدار".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:54 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:32 PM

أمير الرياض يشيد بأمر خادم الحرمين بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمصابي "كورونا"

قال: إنها لفتة أبوية كريمة وإنسانية جلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إثر صدور أمره الكريم بتقديم الرعاية الصحية مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة المصابين بفيروس "كورونا" أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.

وقال أمير الرياض، في تصريح صحفي: "إن اللفتة الأبوية الكريمة والإنسانية الجلية التي جسدت اهتمام الدولة -أيدها الله- وتمكينها بالإنسان أولاً دون اعتبارات مادية ولا حدودية ولا تمييز وتحيز بل المساواة بين الجميع، ما يؤكده النهج السليم ويشهده التاريخ منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه".

وأضاف: "ما تعيشه بلادنا في ظل مواجهة العالم لهذه الجائحة وما تقدمه من إمكانيات عالية ومواقف دولية عازمة نشعر حيالها بالفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة وقدرة الإنسان السعودي في خدمة دينه ووطنه وتقديم أجل التضحيات لهما ببسالة واقتدار".

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