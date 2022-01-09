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"الارصاد": سماء غائمة وأمطار رعدية خفيفة وضباب على 5 مناطق والمرتفعات

رياح سطحية وأمطار وتدنٍ في الرؤية الأفقية على تبوك والشمالية والجوف

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية خفيفة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق والمنطقة الشرقية.

كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية والجوف ليلاً؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، ومتر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الارصاد": سماء غائمة وأمطار رعدية خفيفة وضباب على 5 مناطق والمرتفعات
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية خفيفة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق والمنطقة الشرقية.

كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية والجوف ليلاً؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، ومتر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
08:18 AM

"الارصاد": سماء غائمة وأمطار رعدية خفيفة وضباب على 5 مناطق والمرتفعات

رياح سطحية وأمطار وتدنٍ في الرؤية الأفقية على تبوك والشمالية والجوف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية خفيفة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق والمنطقة الشرقية.

كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية والجوف ليلاً؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، ومتر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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