تدريب وتأهيل الباحثين الاجتماعيين بجمعية "بناء" لتنمية مستفيديها وفق "منهجية استحقاق"

وقّعت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مع جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، مذكرة تفاهم لتوسيع الشراكة والتعاون الاستراتيجي بينهما، والسعي في تحقيق الخطوات الممكنة لإنجاح مشروع "بوابة استحقاق"، وتعظيم الأثر والفائدة للمنظمات والأفراد.

وتَضَمّنت مجالاتُ التعاون: البحث الاجتماعي والبرامج التنموية، وتمكين جمعية "بناء" من الدخول على البوابة لتدريب وتأهيل الباحثين الاجتماعيين لديها على منهجية استحقاق، كما تَقرر دراسة وبحث حالات الأسر، ووضع منهجية للخطط التنموية لتنمية وتمكين المستفيدين عبر البوابة.

وأوضح عبدالله الخالدي مدير عام جمعية "بناء" والذي مَثَّلها في توقيع المذكرة؛ أنها خطوة مهمة في سبيل توسيع أثر الجمعية باعتبارها من منظمات القطاع غير الربحي بالمملكة؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتحسين الخدمات المجتمعية والارتقاء بمستواها لتحقيق أثر أعمق على المستفيدين منها.

وأضاف "الخالدي" أن أدوار الجمعية وفقًا للمذكرة المُوَقعة تَضَمنت متابعة تنفيذ البرامج التنموية للمستفيدين، وتكون جمعية بناء مصدرًا للتكامل مع الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية.

وبيّن الخالدي أن الطرفين اتفقا على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهما، وعقد اجتماعات دورية فيما يخص تنفيذ بنود المذكرة، كما تَضمنت المذكرة أن يسعى الطرفان للتعاون الاستراتيجي في مجال مذكرة التفاهم ومنها تبادل المعلومات، والمشاركة في ورش العمل والاجتماعات والتدريب؛ بهدف دعم وتطوير خبرات موظفيها على تحقيق أهدافهما المشتركة.

يُذكر أن جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري قامت بتأسيس مشروع وطني هو "بوابة استحقاق" يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتمكين القطاع غير الربحي؛ حيث تستهدف البوابة تطوير آلية البحث الاجتماعي والتدخل التنموي للعاملين في الجمعيات الأهلية وفق منهجية علمية تم تصميمها بعد الاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتحقق الانتقال من الرعوية إلى التنموية بإجراءات تقنية ميسرة، وتساهم في توفير فرص التكامل بين منظمات القطاع غير الربحي لتوحيد الجهود ورفع كفاءة الإنفاق.