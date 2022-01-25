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شاهد من مكة.. طفل يبتلع "بطارية ريموت" وتدخل طبي يُنقذ حياته

في عملية أُجريت بمستشفى الولادة "بالمنظار ودون تدخل جراحي"

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة -بفضل الله- من إنقاذ حياة طفل لم يتجاوز عامين بعد ابتلاعه بطارية "ريموت كنترول".

جاء ذلك بقيادة رئيس الفريق الطبي الدكتور علي الشمراني؛ ومشاركة نخبة رائدة من الأطباء؛ حيث تم إجراء عملية بوساطة المنظار دون أيّ تدخلٍ جراحي ودون حدوث أيّ مخاطر في أثناء وبعد العملية وخرجت الحالة بسلام من المستشفى.

بدوره، شكر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي، الطاقم الطبي الذي أشرف على متابعة الحالة منذ استقبالها في المستشفى حتى إتمام العملية بنجاح، مشيراً إلى أن النجاح يعود إلى الجهود المبذولة والمتواصلة من قِبل الكادر الطبي المكلَّف بعلاج المريضة.

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شاهد من مكة.. طفل يبتلع "بطارية ريموت" وتدخل طبي يُنقذ حياته
سبق

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة -بفضل الله- من إنقاذ حياة طفل لم يتجاوز عامين بعد ابتلاعه بطارية "ريموت كنترول".

جاء ذلك بقيادة رئيس الفريق الطبي الدكتور علي الشمراني؛ ومشاركة نخبة رائدة من الأطباء؛ حيث تم إجراء عملية بوساطة المنظار دون أيّ تدخلٍ جراحي ودون حدوث أيّ مخاطر في أثناء وبعد العملية وخرجت الحالة بسلام من المستشفى.

بدوره، شكر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي، الطاقم الطبي الذي أشرف على متابعة الحالة منذ استقبالها في المستشفى حتى إتمام العملية بنجاح، مشيراً إلى أن النجاح يعود إلى الجهود المبذولة والمتواصلة من قِبل الكادر الطبي المكلَّف بعلاج المريضة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:19 AM

شاهد من مكة.. طفل يبتلع "بطارية ريموت" وتدخل طبي يُنقذ حياته

في عملية أُجريت بمستشفى الولادة "بالمنظار ودون تدخل جراحي"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,545

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة -بفضل الله- من إنقاذ حياة طفل لم يتجاوز عامين بعد ابتلاعه بطارية "ريموت كنترول".

جاء ذلك بقيادة رئيس الفريق الطبي الدكتور علي الشمراني؛ ومشاركة نخبة رائدة من الأطباء؛ حيث تم إجراء عملية بوساطة المنظار دون أيّ تدخلٍ جراحي ودون حدوث أيّ مخاطر في أثناء وبعد العملية وخرجت الحالة بسلام من المستشفى.

بدوره، شكر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي، الطاقم الطبي الذي أشرف على متابعة الحالة منذ استقبالها في المستشفى حتى إتمام العملية بنجاح، مشيراً إلى أن النجاح يعود إلى الجهود المبذولة والمتواصلة من قِبل الكادر الطبي المكلَّف بعلاج المريضة.

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