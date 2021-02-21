أمانة العاصمة المقدسة تُنفّذ 16 جولة رقابية وتغلق 16 محلًّا غير مرخص

قالت: مصادرة وإتلاف 1400 كجم من أسماك وفواكه وخضروات فاسدة

نفّذت أمانة العاصمة -ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية- بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، جولات رقابية على المنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الجولة الرقابية أسفرت عن ضبط سوق عشوائي في منطقة بئر الغنم، توجد داخله محلات غير مرخصة وتفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ مشيرًا إلى إغلاق 16 محلًّا غير مرخص، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 1400 كجم من أسماك وفواكه وخضروات فاسدة؛ حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكد أن البلدية حريصة على مواصلة الأعمال الرقابية؛ للتأكد من سلامة المعروضات باستمرار، ونظامية طرق العرض، ومكافحة الأسواق العشوائية بالمنطقة؛ داعيًا المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية، إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.