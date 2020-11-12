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كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 51.81 مليون شخص

وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و279 ألفًا و29 حالة

بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم، أكثر من 51.81 مليون شخص؛ في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و279 ألفًا و29 حالة.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 51.81 مليون شخص
سبق

بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم، أكثر من 51.81 مليون شخص؛ في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و279 ألفًا و29 حالة.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
09:34 AM

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 51.81 مليون شخص

وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و279 ألفًا و29 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم، أكثر من 51.81 مليون شخص؛ في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و279 ألفًا و29 حالة.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

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