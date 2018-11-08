تعرض لإصابة بالرأس.. دهس طفل أمام والديه ببلجرشي الباحة

غفل عنهما وقام بقطع الطريق .. والهلال الأحمر والمرور يباشران الحادثة

باشرت فرق الهلال الأحمر والمرور بالباحة حادثة تعرض طفل للدهس، مساء اليوم، وذلك أثناء وقوفه مع والديه؛ حيث غفل عنهما وقام بقطع الطريق تعرض للدهس، وأصيب إصابة في الرأس، وأصيب الوالدان بحالة من الخوف والهلع.

أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ للعمليات على رقم الطوارئ الموحد 997 عن حادث دهس في تمام الساعة 04:36 مساء اليوم.

وأضاف الزهراني: تم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وتحديداً ببلجرشي طريق حزنة، واتضح وجود إصابة لطفل في العقد الأول من العمر، وتم عمل الإسعافات الأولية، وكانت إصابته خطيرة إصابة بالرأس، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى الأمير مشاري العام.