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وكر لمهرب مخدرات.. جماجم معلقة وجنين في زجاجة والنتيجة إفراج

الجدران امتلأت برسوم وأجرام سماوية ورأس ماعز

رغم أن الشرطة المكسيكية عثرت على أكثر من 40 جمجمة وعشرات العظام وجنين محفوظ في جرة زجاجية، وذلك قرب مذبح في وكر كان يختبئ فيه من يشتبه بأنهم مهربو مخدرات في مكسيكو سيتي إلى أنها أخلت سبيل كل المتهمين.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، فقد اعتقلت الشرطة هناك 31 شخصاً؛ للاشتباه بضلوعهم في أنشطة عصابات المخدرات، وفق ما قالت حكومة المدينة في بيان، وأمر قاض بالإفراج عن 27 من المشتبه بهم.

ووفق صور للغرفة نشرتها وسائل إعلام محلية، فقد أظهرت وجود جدار إلى يمين المذبح عليه رسوم مليئة بالرموز، شملت هرماً وفوقه يد، وأجراماً سماوية ورأس ماعز ونجمة بين قرنيه.

في سياق متصل، قالت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام، بالمكسيك إن السلطات ما زالت تحقق في مصدر تلك الجماجم، مشيرة إلى أن عدد ما عثرت عليه السلطات منها بلغ 42 على الأقل.

إلى هذا اعتبر البعض أن الإفراج عن أغلب المشتبه بهم في تيبيتو انتكاسة للحكومة، التي تواجه صعوبات في السيطرة على أعمال عنف العصابات التي تمثل مشكلة مزمنة.

الشرطة المكسيكية مكسيكو سيتي

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وكر لمهرب مخدرات.. جماجم معلقة وجنين في زجاجة والنتيجة إفراج
سبق

رغم أن الشرطة المكسيكية عثرت على أكثر من 40 جمجمة وعشرات العظام وجنين محفوظ في جرة زجاجية، وذلك قرب مذبح في وكر كان يختبئ فيه من يشتبه بأنهم مهربو مخدرات في مكسيكو سيتي إلى أنها أخلت سبيل كل المتهمين.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، فقد اعتقلت الشرطة هناك 31 شخصاً؛ للاشتباه بضلوعهم في أنشطة عصابات المخدرات، وفق ما قالت حكومة المدينة في بيان، وأمر قاض بالإفراج عن 27 من المشتبه بهم.

ووفق صور للغرفة نشرتها وسائل إعلام محلية، فقد أظهرت وجود جدار إلى يمين المذبح عليه رسوم مليئة بالرموز، شملت هرماً وفوقه يد، وأجراماً سماوية ورأس ماعز ونجمة بين قرنيه.

في سياق متصل، قالت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام، بالمكسيك إن السلطات ما زالت تحقق في مصدر تلك الجماجم، مشيرة إلى أن عدد ما عثرت عليه السلطات منها بلغ 42 على الأقل.

إلى هذا اعتبر البعض أن الإفراج عن أغلب المشتبه بهم في تيبيتو انتكاسة للحكومة، التي تواجه صعوبات في السيطرة على أعمال عنف العصابات التي تمثل مشكلة مزمنة.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
08:09 PM

وكر لمهرب مخدرات.. جماجم معلقة وجنين في زجاجة والنتيجة إفراج

الجدران امتلأت برسوم وأجرام سماوية ورأس ماعز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رغم أن الشرطة المكسيكية عثرت على أكثر من 40 جمجمة وعشرات العظام وجنين محفوظ في جرة زجاجية، وذلك قرب مذبح في وكر كان يختبئ فيه من يشتبه بأنهم مهربو مخدرات في مكسيكو سيتي إلى أنها أخلت سبيل كل المتهمين.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، فقد اعتقلت الشرطة هناك 31 شخصاً؛ للاشتباه بضلوعهم في أنشطة عصابات المخدرات، وفق ما قالت حكومة المدينة في بيان، وأمر قاض بالإفراج عن 27 من المشتبه بهم.

ووفق صور للغرفة نشرتها وسائل إعلام محلية، فقد أظهرت وجود جدار إلى يمين المذبح عليه رسوم مليئة بالرموز، شملت هرماً وفوقه يد، وأجراماً سماوية ورأس ماعز ونجمة بين قرنيه.

في سياق متصل، قالت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام، بالمكسيك إن السلطات ما زالت تحقق في مصدر تلك الجماجم، مشيرة إلى أن عدد ما عثرت عليه السلطات منها بلغ 42 على الأقل.

إلى هذا اعتبر البعض أن الإفراج عن أغلب المشتبه بهم في تيبيتو انتكاسة للحكومة، التي تواجه صعوبات في السيطرة على أعمال عنف العصابات التي تمثل مشكلة مزمنة.

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