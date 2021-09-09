أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مُسيّرة مفخخة ثالثة، أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط؛ طِبقًا لقناة "الإخبارية" السعودية.
الدفاعات السعودية تدمّر طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مُسيّرة مفخخة ثالثة، أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط؛ طِبقًا لقناة "الإخبارية" السعودية.
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الدفاعات السعودية تدمّر طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-09
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
08:45 AM
الدفاعات السعودية تدمّر طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مُسيّرة مفخخة ثالثة، أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط؛ طِبقًا لقناة "الإخبارية" السعودية.
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