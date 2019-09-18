"الحيدري" يحاضر عن أسس كتابة السيرة الذاتية الإدارية

في جمعية المتقاعدين بالرياض بحضور "القرشي"

نظّمت جمعية المتقاعدين الأهلية بالرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة اللواء صالح القرشي، محاضرة بعنوان "كيف تكتب سيرتك الذاتية؟" ألقاها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأدب العربي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبدالله الحيدري، في ديوانية الصالح للنفع العام، بحي الوادي بمدينة الرياض، تناول فيها أسس كتابة السيرة الذاتية الإدارية (CV)، وليس السيرة الذاتية الإبداعية.

وقال "الحيدري": "جرت العادة في المخاطبات الإدارية، وفي طلبات التوظيف، وفي الإعلانات الصحفية الإشارة إلى طلب السيرة الذاتية، ولا يقتصر طلبها على الشاب أو الشابة ممن يطلب الالتحاق بعمل ما، بل إنها طلب يتكرر من أي جهة ترغب التعاون مع أي شخص؛ بغرض الاستشارة، أو التدريب، أو غير ذلك من المهام".

وأضاف: "تتفاوت الجهات في نظرها إلى السيرة الذاتية هذه، فبعضها، أو معظمها لا تحدّد عدد الكلمات أو الصفحات المطلوبة، ولا تحدّد المحاور الرئيسة التي يفترض أن تشتمل عليها، وبعضها وهو الأقل، تحددها بالكلمات دون الصفحات، وهو أدق بلا شك، فتقول: في حدود مائتي كلمة، على سبيل المثال، أي أقل من صفحة، وتشير إلى الأمور المهمة التي يجب أن تتضمنها هذه السيرة".

وشدّد "الحيدري" على أهمية التخطيط لكتابة السيرة الذاتية الإدارية، قائلاً: "مع أهميتها القصوى، فإنها تكتب من بعض طالبي العمل على عجل، فتأتي مهلهلة غير متقنة مليئة بالأخطاء التحريرية والإملائية وبإخراج سيئ، وغير مرتّبة وناقصة، وبخاصة في التواريخ، أو مبهمة الأماكن، ولا تخضع لمنهج، وقد تأتي السيرة الذاتية الإدارية لدى بعضهم غزيرة بالمعلومات، ولكنها غير مصنّفة، ويتداخل المهم فيها مع غير المهم، فتضيع المعلومة المهمة التي يرغب طالب العمل إبرازها وتأكيد وجودها".

وتناول "الحيدري" بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض من يتصدى لكتابة سيرة ذاتية إدارية من أصحاب الخبرات العملية الطويلة المختلفة الجوانب، فلدى بعضهم أخطاء في طريقة إعدادهم للسير الذاتية، وأبرز الأخطاء:

1- الإطالة المفرطة في كتابة السيرة الذاتية الإدارية، والحديث عن تفاصيل لا تهم، ويغني بعضها عن بعض، كأن يذكر نسبه مطولاً بصورة لا يمكن عرضها إعلامياً، وكأن يذكر عناوين جميع الرسائل الجامعية التي أشرف عليها أو ناقشها، أو يفيض في ذكر جميع المحاضرات والندوات التي شارك فيها حتى لو تجاوزت المئة، أو يسرد خطابات الشكر التي حصل عليها طوال حياته، أو يعرض جميع العضويات المرتبطة بالموضوع المقدمة من أجله السيرة وغير المرتبطة به، بحيث تتجاوز هذه السيرة أحياناً عشرين صفحة، وتصبح عبئاً على من قدمت له فيتعاهدها بالاختصار والانتقاء، وإن كان على عجلة من أمره حذف المهم وأخذ الأقل أهمية

2- التداخل في المعلومات، وفوضويتها، وخلوها من التصنيف، وحاجتها إلى تنظيم وترتيب يسعى إلى بناء السيرة الذاتية المختصرة بتدرج ومنطقية.

3- قدم بعض المعلومات -أحياناً- وإغفال تحديثها.

وبعد المحاضرة، توجه عدد من الحضور ببعض المداخلات والتعليقات التي أثرت الموضوع، ثم التقطت الصور التذكارية.