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تمديد تكليف "السيف" مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي بطبرجل‎

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قرارًا بتمديد تكليف المهندس يوسف بن مسلم السيف مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي، ومشرفًا على فرع الكلية التقنية بمحافظة طبرجل لمدة سنتين.

وثمّن "السيف" تجديد الثقة؛ سائلًا الله تعالى أن تمتد مسيرة العطاء بتوفيق الله لخدمة الوطن.

يأتي هذا التكليف امتدادًا لخبرات سابقة يحملها في المؤسسة؛ حيث تَرَأّس عدة إدارات بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف؛ حيث عَمِل مديرًا لمركز الحاسب وتقنية المعلومات، ورئيسًا لوحدة خدمة المجتمع، بالإضافة إلى عمله رئيسًا لمركز التدريب الإلكتروني، ومشرفًا على الأكاديميات الدولية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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تمديد تكليف "السيف" مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي بطبرجل‎
سبق

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قرارًا بتمديد تكليف المهندس يوسف بن مسلم السيف مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي، ومشرفًا على فرع الكلية التقنية بمحافظة طبرجل لمدة سنتين.

وثمّن "السيف" تجديد الثقة؛ سائلًا الله تعالى أن تمتد مسيرة العطاء بتوفيق الله لخدمة الوطن.

يأتي هذا التكليف امتدادًا لخبرات سابقة يحملها في المؤسسة؛ حيث تَرَأّس عدة إدارات بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف؛ حيث عَمِل مديرًا لمركز الحاسب وتقنية المعلومات، ورئيسًا لوحدة خدمة المجتمع، بالإضافة إلى عمله رئيسًا لمركز التدريب الإلكتروني، ومشرفًا على الأكاديميات الدولية.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
10:55 AM

تمديد تكليف "السيف" مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي بطبرجل‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - طبرجل
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أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قرارًا بتمديد تكليف المهندس يوسف بن مسلم السيف مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي، ومشرفًا على فرع الكلية التقنية بمحافظة طبرجل لمدة سنتين.

وثمّن "السيف" تجديد الثقة؛ سائلًا الله تعالى أن تمتد مسيرة العطاء بتوفيق الله لخدمة الوطن.

يأتي هذا التكليف امتدادًا لخبرات سابقة يحملها في المؤسسة؛ حيث تَرَأّس عدة إدارات بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف؛ حيث عَمِل مديرًا لمركز الحاسب وتقنية المعلومات، ورئيسًا لوحدة خدمة المجتمع، بالإضافة إلى عمله رئيسًا لمركز التدريب الإلكتروني، ومشرفًا على الأكاديميات الدولية.

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